فن وثقافة

محمد العدل يدافع عن محمد صبحي: السائق هو اللي غلطان مش صبحي

يارا أمين

علق المنتج محمد العدل، على ردود الأفعال والهجوم على الفنان محمد صبحي بعد الفيديو المتداول له مع سائقه.

وكتب العدل عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “بقت قلوبكم غليظة وقساه، والترند عندكم أهم من اى حاجة برغم إن موضوع محمد صبحى خد أكتر من حجمه وما كنتش أحب اتكلم فيه”.

وتابع: “لكن لما تقول لى لازم يراعى سن السائق انتوا كمان راعوا سن محمد صبحى اللي أكبر من السائق وقد قارب على الثمانين وراعوا ظروفه الصحية، وراعوا ان فيه ناس لازقة الموبايل في وشه وبتصوره وهو متنرفز، وراعوا انه اتصل به ولم يرد، وكلم حد يشتكي إنه مش عارف يوصل للسواق”.

واختتم: “وفي الآخر خد العربية ومشي ولم يقل للسائق اجري ورايا هو اللي جرى ورا العربية.. لقمة عيشه صحيح ومن حقه يتشبث بها، لكن هو اللي غلطان مش صبحى والا إدانة أي فنان بقت هي اللي بتجيب الترند”.

تصدر الفنان محمد صبحي مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الأخيرة بسبب تداول فيديو له على هامش تكريمه بمهرجان "آفاق" بمسرح الهناجر في دار الأوبرا، وهو "بيزعق" للسائق الخاص به بعدم وجوده في انتظاره بجوار سيارته بعد انتهاء التكريم.

  • وتعرض الفنان محمد صبحي لهجوم كبير من رواد السوشيال ميديا، بسبب إهانته لسائقه، لكن الحقيقة أن أحدا لم يراع أولا الظروف الصحية للفنان الكبير بعد خروجه من المستشفى منذ أيام، وأنه لم يكن قادرا على الوقوف بجوار السيارة فترة طويلة لعدم وجود السائق.
المنتج محمد العدل الفنان محمد صبحي فيسبوك الترند محمد صبحي والسائق

