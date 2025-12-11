صلاح عبدالله يعلق على انتشار فيديو محمد صبحي: الميديا بقت سارحة على حل شعرها

قام الفنان صلاح عبدالله بكتابة منشور عبر حسابه الشخصي على منصة إكس تزامنا مع انتشار فيديو الفنان محمد صبحي مع سائقه، ومهاجمة جمهوره له تعاطفًا مع السائق.

وقال صلاح عبدالله : “الميديا بقت سارحة على حل شعرها، والتريند هو ولي أمرها، يارب إكفينا شره وإكفينا شرها، بس كدة”.

تصدر الفنان محمد صبحي مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الأخيرة بسبب تداول فيديو له على هامش تكريمه بمهرجان "آفاق" بمسرح الهناجر في دار الأوبرا، وهو "بيزعق" للسائق الخاص به بعدم وجوده في انتظاره بجوار سيارته بعد انتهاء التكريم.

وتعرض الفنان محمد صبحي لهجوم كبير من رواد السوشيال ميديا، بسبب إهانته لسائقه، لكن الحقيقة أن أحدا لم يراع أولا الظروف الصحية للفنان الكبير بعد خروجه من المستشفى منذ أيام، وأنه لم يكن قادرا على الوقوف بجوار السيارة فترة طويلة لعدم وجود السائق.