دينا الشربيني تناقش قضية التبرع بالأعضاء في لا ترد ولا تستبدل

ضمن أحداث الحلقات الأولى من مسلسل لا ترد ولا تستبدل تساءلت بطلة العمل دينا الشربيني: إزاي التبرع بالكلية بفلوس حرام.. حد يسيب حتة من جسمه ببلاش؟.

وتوجهت دينا الشربيني التي تلعب دور زوجة مريضة بالفشل الكلوي بسؤال لدار الإفتاء، متسائلة: يا فضيلة الشيخ: أنا مريضة كلى ومعنديش حد من أسرتي يتبرع لي، وقالوا لي إن حرام حد يتبرع لي بكليته بفلوس، إزاي حرام، في حد يسيب حتة من جسمه ببلاش؟ يعني لو ماليش حد يتبرع لي إلا بفلوس أعمل إيه؟ أموت؟

ورد عليها الشيخ طالبا منها الحضور لعرض مشكلتها على لجنة مختصة من دار الإفتاء قبل الرد.

مسلسل لا ترد ولا تستبدل

مسلسل لا ترد ولا تستبدل، من تأليف دينا نجم وسمر عبد الناصر، وإخراج مريم أبو عوف، ويشارك دينا الشربيني في بطولته أحمد السعدني، صدقي صخر، حسن مالك، وفدوى عابد، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة.

ويُعرض مسلسل "لا تُرَدّ ولا تُستَبدَل" بداية من اليوم حصرياً على منصة شاهد.

أعمال دينا الشربيني

وعلى صعيد آخر، تنتظر الفنانة دينا الشربيني طرح احدث افلامها “طلقني” يوم ٢٤ ديسمبر المقبل.

وفيلم “طلقني” يجمع كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، في بطولة مشتركة للمرة الثانية، بعد مشاركتهما بفيلم الهنا اللي أنا فيه، الذى طرح فى ديسمبر 2024.

وفيلم “الهنا اللى أنا فيه” من بطولة كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس ومريم الجندي إلي جانب مجموعة من ضيوف الشرف ومن إخراج خالد محرعي و ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر و تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدي. الفيلم من إنتاج شركة “نيو سنشري برودكشن”.

وتدور أحداث "الهنا اللي أنا فيه" حول الدكتور أحمد، مستشار العلاقات الزوجية الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية وتحقيق السعادة الزوجية لمتابعيه، بينما يعاني من مشاكل حقيقية في زواجه.