الإليزيه: ماكرون وستارمر وميرتس بحثوا مع ترمب حرب أوكرانيا

أفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث مستجدات الحرب الأوكرانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، و المستشار الألماني فريدريش ميرتس.





الأهمية المركزية للضمانات الأمنية

و أضاف أن ماكرون بحث هاتفيا مع ترامب الوضع في أوكرانيا، مؤكدا في حديثه على الأهمية المركزية للضمانات الأمنية اللازمة لأوكرانيا.





و ناقش الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي مع المبعوثين الأمريكيين ستيف وجاريد كوشنر مسألتي الأراضي والضمانات الأمنية، بحسب ما أفاد به موقع "أكسيوس".





ويأتي ذلك في إطار جولة مفاوضات مكثفة شملت لقاءات مباشرة بين مبعوثي ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ومحادثات مطولة مع الفريق الأوكراني في ميامي.





و أفادت مصادر أوكرانية، أن ويتكوف وكوشنر حاولا خلال مكالمة هاتفية مع زيلينسكي استمرت ساعتين يوم 6 ديسمبر الحصول على "موافقة واضحة منه على المقترح الأمريكي للتسوية، بما في ذلك التنازل عن إقليم دونباس لصالح روسيا".



