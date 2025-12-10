صالون قضايا موسيقية يناقش الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات بالأوبرا

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ضمن نشاطها الثقافى والفكرى بإشراف رشا الفقى أمسية من سلسلة صالون قضايا موسيقية وتأتى تحت عنوان ( الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات .. رياض الهمشرى نموذجا ) إعداد وتقديم الناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال الدين ويستضيف الشاعرين وائل هلال وإبراهيم عبد الفتاح والملحن محمد الطوخى وذلك فى السابعة مساء السبت 13 ديسمبر على المسرح الصغير.

جدير بالذكر ان صالون قضايا موسيقية يهدف إلى صون الهوية الفنية وتعريف الأجيال الجديدة بعناصر ومفردات التراث الإبداعى من خلال طرح ومناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالشأن الموسيقى .