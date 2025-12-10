مصارحة غير مسبوقة.. كيف تكشف الهيئة الوطنية للانتخابات تجاوزات الميدان؟

أكد المستشار عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الهيئة الوطنية للانتخابات باتت تتبنى أسلوبًا أكثر وضوحًا وشفافية في إدارتها للعملية الانتخابية.

وأوضح أن الهيئة، التي كانت في بدايات عملها تتجنب الإشارة إلى أي مخالفات في بعض الدوائر، أصبحت اليوم أكثر انفتاحًا في كشف ما يحدث على أرض الواقع ومصارحة الرأي العام به.



رفع الوعي بأهمية المشاركة

وخلال حوار له في برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة، أشار شيحة إلى أن الهيئة تقوم بدورها القانوني على أكمل وجه، وتسعى بجدية إلى رفع الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات.

وأضاف أنها باتت حريصة في جميع بياناتها على الإعلان عن الرقم الساخن، بهدف تشجيع المواطنين على تقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي تجاوزات.

سير العملية الانتخابية

كما كشف شيحة عن أن عددًا من الدوائر التي جرى فيها التصويت اليوم شهدت حالات لشراء الأصوات، مؤكدًا تقديم شكاوى رسمية بشأن هذه المخالفات، واعتبر أن ذلك يؤكد الحاجة المستمرة للرقابة المجتمعية والالتزام بالقانون لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.