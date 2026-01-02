قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران.. اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن
غرامة 1500 جنيه عقوبة عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور
أكثر الأبراج حظا في 2026.. عام الفرص الكبيرة والتحولات المصيرية
محمود شوقي: منتخب مصر منضبط وحالة حذر من بنين في ثمن نهائي أمم إفريقيا
سعر عيار 24 اليوم 2-1-2026
خبير: حظر 37 منظمة إنسانية محاولة إسرائيلية لتحويل غزة إلى مكان طارد للمعيشة
قمر الذئب.. أول بدر للقمر في العام الجديد 2026
بعد 15 عاما على الرحيل.. تقرير التشريح يكشف أسرارا صادمة في جسد مايكل جاكسون
أعلى سعر دولار اليوم 2-1-2026
كيف أصلي على النبي 1000 مرة يوم الجمعة.. داوم على هذه الصيغة
أستاذ اقتصاد: الذهب يتحول إلى خيار استثماري يجمع بين الأمان والنمو المالي
بين الإحلال والتقييم.. الري تستهدف 2700 منشأ مائي لرفع كفاءة المنظومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أكثر الأبراج حظا في 2026.. عام الفرص الكبيرة والتحولات المصيرية

الابراج
الابراج
ريهام قدري

يحمل عام 2026 تغييرات قوية على مستوى الحظ والطاقة العامة للابراج، حيث تشير القراءات الفلكية إلى أن هذا العام سيكون نقطة تحول حقيقية لعدد من الابراج التي تنتقل من فترات الضغط والتأجيل إلى مراحل الانفراج والنجاح وتحقيق الأمنيات المؤجلة.

 الكواكب الكبرى تلعب دورا محوريا في فتح الابواب المغلقة، سواء على مستوى المال او العمل او العلاقات.


برج الثور


يعد برج الثور من اكثر الأبراج حظا في 2026، خاصة على الصعيد المهني والمالي. العام يمنح مواليده فرصا غير متوقعة للترقي او تغيير المسار المهني بشكل افضل. الاستقرار الذي كان يسعى له الثور يبدأ في الظهور بوضوح، مع تحسن ملحوظ في الدخل وقدرة اكبر على الادخار وتحقيق اهداف طويلة المدى.


برج الاسد


2026 هو عام التألق الحقيقي لمواليد برج الاسد. الحظ يدعمهم في الظهور والنجاح والشهرة، سواء في العمل او المشاريع الخاصة. الاسد سيكون محط الانظار، وتزداد ثقته بنفسه، ما يساعده على اتخاذ قرارات جريئة تصب في مصلحته. على المستوى العاطفي، هناك فرص لعلاقات مستقرة او عودة مشاعر قديمة بشكل ناضج.


برج القوس


القوس يدخل 2026 بطاقة تفاؤل عالية وحظ واضح في السفر، التعليم، والتجارب الجديدة. هذا العام يمنحه فرصا لتوسيع افقه سواء مهنيا او فكريا. كثير من مواليد القوس قد يحققون احلاما مؤجلة او ينتقلون الى مرحلة افضل في حياتهم العملية، مع دعم قوي من اشخاص مؤثرين.


برج السرطان


بعد سنوات من التقلبات، يحصل السرطان في 2026 على قدر كبير من الراحة النفسية والاستقرار. الحظ يسانده في بناء علاقات قوية وتحقيق توازن بين العمل والحياة الشخصية. هناك تحسن تدريجي في الاوضاع المالية، وفرص لبدء مرحلة جديدة اكثر امانا وثقة.

الابراج ابراج ابراج محظوظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تذاكر مترو الأنفاق

بعد بيان وزارة النقل.. رسميا أسعار تذاكر مترو الأنفاق

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

منحة عيد الميلاد

1500 جنيه لكل فرد.. آخر موعد لصرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة

جثة

أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة

أمطار

الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد

سعر الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الخميس 1-1-2026

ترشيحاتنا

نيسان باترول

الجيل السابع.. ماذا تقدم نيسان باترول الرياضية الجديدة؟

هاتف آيفون برو

شاشة بلا فتحات.. آيفون 20 برو يلوح بثورة جديدة في الهواتف الذكية

دفسك اي 5 موديل 2026

مواصفات دفسك أي 5 موديل 2026 الجديدة

بالصور

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

البيض
البيض
البيض

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فراخ مشوية
فراخ مشوية
فراخ مشوية

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية

فيديو

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد