خبيرة أبراج تنصح مواليد هذا البرج في التحكم بالمصاريف

برج الحمل من الأبراج النارية ذات الطابع الخاص، يبدأ هذا البرج من يوم 21 مارس إلى 20 أبريل، وكشفت خبيرة الأبراج، المهندسة عبير فؤاد في تصريحات لـ صدى البلد، عن أبرز توقعات مواليد برج الحمل في عام 2026.

توقعات برج الحمل

توقعات برج الحمل على الصعيد العاطفي



-إذا كنت متزوجا أو مرتبطا:

يعتبر عام 2026 عاما مثيرا.. في النصف الأول من العام تبحث عن شراكة حقيقية تجمعك بشريك حياتك. بالنسبة للبعض، قد يجمعكما بالفعل مشروع مشترك، فقط ابتداء من 14 فبراير.. كن مرنا ولا تُصعّد المواقف إذا اختلفت رؤيتك مع رؤية الطرف الآخر لبعض الأمور. وابتداءً من يوليو.. تدخل مرحلة جديدة تحمل مزيدا من القرب من شريك حياتك، وتزداد احتمالات استقبال طفل.



- إذا كنت غير مرتبط:

- في النصف الأول من عام 2026.. تشعر بسلام نفسي، وتتقبل ظروفك. في النصف الثاني من العام.. "المشتري" بمنزل الحب يمنحك مشاعر رومانسية، وبالتالي الفرص كبيرة للقاء شخص ما.. في النهاية الأمر متروك لك لاتخاذ قرار بالارتباط.



توقعات برج الحمل على الصعيد المهني والمالي



تُتيح لك الأشهر الخمسة الأولى من العام فرصة لتنظيم أفكارك ومشاريعك بشكل أفضل، أو لترسيخ أسس عملك.. تستطيع أن تقوم بخطوات ملموسة، وأن تحدّد أولوياتك بشكل أفضل.

من يونيو إلى نهاية أغسطس: قد تتباطأ خطواتك في العمل، وقد تنشأ حالة توتر مع الزملاء أو الرؤساء.. انتبه، فحينئذٍ سيكون عليك الانتظار حتى الربع الأخير من عام 2026 لاستعادة السيطرة على الأمور، ولوضع أهداف واقعية.

في الأمور المالية.. من مارس إلى نهاية ديسمبر: تميل للعيش فوق إمكانياتك، وذلك ليس في صالحك. عموما الظروف ستجبرك على التحكّم في مصاريفك، ومن المهم أن تكون يقظا لقراراتك المالية.