بالصور

أقل من 100 جنيه.. طريقة عمل كيكة رأس السنة 2026

طريقة عمل كيكة بالفراولة
طريقة عمل كيكة بالفراولة
رشا عوني

يستعد الجميع اليوم للاحتفال بـ رأس السنة الميلادية 2026، وتحرص الكثير من النساء على إعداد حلويات بهذه المناسبة وعمل وصفات وحلوى وتزيينها في الكريسماس، وأسهل ما يمكنك إعداده اليوم هي كيكة رأس السنة الشهيرة ، لذا نقدم لط في السطور التالية طريقة عمل كيكة بالفراولة والتي لا تتخطى مقاديرها الـ 100 جنيه. 

كيكة الفراولة | أميرة شنب - YouTube
طريقة عمل كيك بالفراولة

 

طريقة عمل كيكة بالفراولة

 

ما هي مقادير كيك الفراولة ؟

 

الكيك:

2 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب زبدة غير مملحة، بدرجة حرارة الغرفة

1 كوب سكر

2 بيضة كبيرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 كوب لبن رائب أو حليب

1 كوب فراولة مقطعة إلى قطع صغيرة

لصوص الفراولة:

1 كوب فراولة مقطعة

1/4 كوب سكر

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

للتزيين:

شرائح فراولة

طريقة عمل كيكة الفانيليا بالكريمة وطبقة جيلي الفراولة – صحيفة البلاد
طريقة عمل كيكة الفراولة

طريقة عمل كيكة الفراولة

 

  • سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية. ادهني صينية خبز بالزبدة ورشيها بالدقيق.
  • في وعاء، اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والملح.
  • في وعاء آخر، اخفقي الزبدة والسكر حتى يصبح الخليط كريميًا.
  • أضيفي البيض واحدًا تلو الآخر، مع الخفق حتى يتجانس بعد كل إضافة.
  • أضيفي الفانيليا.
  • أضيفي خليط الدقيق بالتناوب مع اللبن الرائب أو الحليب، بدءًا وانتهاءً بخليط الدقيق.
  • أضيفي الفراولة المقطعة وقلبي برفق.
  • صبي الخليط في الصينية واخبزيه لمدة 30-35 دقيقة، أو حتى يخرج عود أسنان نظيفًا عند إدخاله في المنتصف.
  • اتركي الكيكة لتبرد تمامًا.
  • لتحضير صوص الفراولة، ضعي الفراولة والسكر وعصير الليمون في قدر على نار متوسطة.
  • اتركي الخليط يغلي لمدة 5 دقائق، ثم اهرسيه باستخدام شوكة أو خلاط يدوي.
  • اتركي الصوص يبرد تمامًا قبل استخدامه.
  • صبي صوص الفراولة فوق الكيكة وزينيها بشرائح الفراولة.
No photo description available.
طريقة عمل كيكة بالفراولة

طريقة عمل كيكة بالفراولة والكريمة 

 

  • قومي بتحضير الكيك الاسفنجي الهش بالطريقة المعتاد
  • اقسمي الكيكة من المنتصف بسكين حاد تجهيزاً لإضافة الحشوة 
  • في بولة عميقة اخفقي كيس من بودرةالكريم شانتيه مع كوب ماء مثلج، ختى تحصلي على كريمة ناعمة
  • ضيفي نصف كمية الكريمة بين طبقتين الكيك 
  • ضيفي فوقها شرائح فراولة
  • ثم ضيفي نصف الكيكة الآخر فوقها
  • وعلى وجهها ضيفي باقي كمية الكريمة وساويها 
  • ثم زينيها بقطع الفراولة على الوجه
  • أو يمكنك وضع صوص الفراولة على الكريمة لكن بعد ان يبرد الصوص
  • ادخليها التلاجة ساعتين قبل التقديم . 
طريقة عمل كيكة الفراولة بالكريمة – صحيفة البلاد
طريقة عمل كيكة بالفراولة والكريمة

طريقة عمل كيكة الفراولة بالجيلي

 

مكونات كيكة الجيلي


2 كوب دقيق
1 كوب سكر
1 كوب حليب
نصف كوب زيت
3 بيضات
ملعقة كبيرة خل
رشة ملح
رشة فانيليا
كيس بيكنج باودر

3 أكياس جيلي فراولة
فراولة طازجة مقطعة إلى شرائح
موز مقطع
كريم شانتيه

طريقة عمل كيكة الجيلى - اليوم السابع
طريقة عمل كيكة الجيلي


طريقة تحضير كيكة الجيلي


تحضير الكيك
ننخل الدقيق مع البيكنج باودر في وعاء وفي الخلاط، نضع باقي مكونات الكيك ونخفقها حتى يصبح الخليط فاتح اللون ومتجانس


ثم نضيف الخليط إلى الدقيق ونقلبه برفق في اتجاه واحد حتى تتجانس المكونات.


نضع الخليط في صينية مدهونة بالسمن والدقيق.


نخبز في فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 180 مئوية حتى ينضج الكيك.


نترك الكيك ليبرد تمامًا.

كيكة الفراولة بالجيلي


طريقة تحضير الجيلي


نذوب أكياس الجيلي في 3 أكواب ماء مغلي نضع جزء من الجيلي في قاع الصينية ونتركه في الفريزر حتى يتماسك.


نرص شرائح الموز والفراولة فوق الجيلي المتماسك، ثم نضيف القليل من الجيلي فوقها.


نعيد الصينية إلى الفريزر حتى يتماسك الجيلي.

نضع الكيك فوق طبقة الجيلي في الصينية.

نضيف باقي الجيلي فوق الكيك.

نضع الصينية في الثلاجة حتى يتماسك الجيلي بالكامل.

طريقة التزيين

بعد أن يتماسك الجيلي، نزين الكيكة بالفراولة وكريم الشانتيه.

كيكة راس السنة كيكة رأس السنة 2026 رأس السنة 2026 طريقة عمل كيكة بالفراولة طريقة عمل الكيكة

