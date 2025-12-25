قدمت الشيف ثريا الألفي، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة تحضير عمل كيك الحليب الساخن.
طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن
المكونات
- ½ ٢ كوب دقيق
- ½ كوب نشا
- ⅓ ١ كوب حليب ساخن
- ⅓ ١ كوب سكر باودر
- ¾ كوب زيت
- ١ ملعقة كبيرة بيكينج باودر
- ٤ بيضات
- ١ ملعقة كبيرة ڤانيليا سائلة
- ١ ملعقة خل
ـ فى وعاء التحضير ضعي البيض والسكر والفانليا والخل واخفقى جيداً
ـ ضيفى الزيت واخفقى
ـ انخلى المكونات الجافة ( الدقيق والنشا والبيكنج باودر)
ـ ضيفى المكونات الجافة بالتدريج على الخليط السائل وقلبى برفق .
ـ ضيفى الحليب الساخن و قلبى
ـ فى قالب مبطن بزيت و دقيق اسكبى الخليط و وزعيه بالتساوى
ـ اخبزيها فى فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٤٠ ـ ٤٦ دقيقة
ـ اتركيها تبرد تماما
ـ قطعيها و قدميها مع الشاى او القهوة و بألف هنا وشفا