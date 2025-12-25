قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب خلال تهنئته بعيد الميلاد يصف خصومه بـ "حثالة اليسار الراديكالي"
صدامات قوية في السعودية ومصر.. مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية
وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم
أولويات الحكومة.. مدبولي: إدارة ملف الدين دون تحميل المواطن أية أعباء
الولايات المتحدة.. عاصفة تهدد الحياة تضرب كاليفورنيا عشية عيد الميلاد
هل استخدام شبكات الواي فاي دون إذن أكل لأموال الناس بالباطل؟.. الإفتاء توضح
15.7 مليون سائح.. خريطة مضاعفة عوائد السياحة المصرية إلى 30 مليار دولار
مستشار مجلس الوزراء: الدولة تعمل من أجل المواطن البسيط والمرحلة المقبلة لقطف ثمار الإصلاح
بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير
أستراليا: اعتقال رجل بعد تأييده لهجوم سيدني على وسائل التواصل الاجتماعي
كأس أمم أفريقيا.. محمد عبدالجليل يتوقع نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا
بالصور

رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الألفي، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة تحضير عمل كيك الحليب الساخن.

 

طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن

 

المكونات 

- ½ ٢ كوب دقيق

- ½ كوب نشا

- ⅓ ١ كوب حليب ساخن

- ⅓ ١ كوب سكر باودر

- ¾ كوب زيت

- ١ ملعقة كبيرة بيكينج باودر

- ٤ بيضات

- ١ ملعقة كبيرة ڤانيليا سائلة

- ١ ملعقة خل

طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن

 

ـ فى وعاء التحضير ضعي البيض والسكر والفانليا والخل واخفقى جيداً

ـ ضيفى الزيت واخفقى

ـ انخلى المكونات الجافة ( الدقيق والنشا والبيكنج باودر)

ـ ضيفى المكونات الجافة بالتدريج على الخليط السائل وقلبى برفق .

ـ ضيفى الحليب الساخن و قلبى

ـ فى قالب مبطن بزيت و دقيق اسكبى الخليط و وزعيه بالتساوى

ـ اخبزيها فى فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٤٠ ـ ٤٦ دقيقة

ـ اتركيها تبرد تماما

ـ قطعيها و قدميها مع الشاى او القهوة و بألف هنا وشفا 🙏🏻


 

