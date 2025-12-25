قدمت الشيف ثريا الألفي، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة تحضير عمل كيك الحليب الساخن.

طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن

المكونات

- ½ ٢ كوب دقيق

- ½ كوب نشا

- ⅓ ١ كوب حليب ساخن

- ⅓ ١ كوب سكر باودر

- ¾ كوب زيت

- ١ ملعقة كبيرة بيكينج باودر

- ٤ بيضات

- ١ ملعقة كبيرة ڤانيليا سائلة

- ١ ملعقة خل

طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن

ـ فى وعاء التحضير ضعي البيض والسكر والفانليا والخل واخفقى جيداً

ـ ضيفى الزيت واخفقى

ـ انخلى المكونات الجافة ( الدقيق والنشا والبيكنج باودر)

ـ ضيفى المكونات الجافة بالتدريج على الخليط السائل وقلبى برفق .

ـ ضيفى الحليب الساخن و قلبى

ـ فى قالب مبطن بزيت و دقيق اسكبى الخليط و وزعيه بالتساوى

ـ اخبزيها فى فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٤٠ ـ ٤٦ دقيقة

ـ اتركيها تبرد تماما

ـ قطعيها و قدميها مع الشاى او القهوة و بألف هنا وشفا



