مملكة بوتان تتعرض لهزة أرضية شدتها 3.5 ريختر

أعلن المركز القومي الهندي لرصد الزلازل، اليوم، تسجيل هزة أرضية شدتها 5ر3 بمقياس ريختر في مملكة بوتان، الكائنة على الطرف الشرقي لجبال الهيمالايا، التي تقع بين الهند والصين.



وذكر المركز - في منشور على منصة "إكس" - أنه تم رصد هذه الهزة اليوم عند خط عرض 14ر27 درجة شمالا، وخط طول 05ر89 درجة شرقا، وعلى عمق خمسة كيلومترات فقط.



وأشار إلى أن هذا العمق يصنف على أنه من الأعماق الضحلة، التي تكون هزاتها أكثر خطورة؛ نظرا لقرب الموجات الزلزالية المصاحبة لها من سطح الأرض.



ولم ترد حتى الآن أي تقارير تشير إلى وقوع خسائر أو أضرار من جراء هذه الهزة.