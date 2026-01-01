مبلغ ضخم.. كم بلغت ثروة محمد صلاح في عام 2025؟

يُعد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم خلال العقد الأخير، ليس فقط لأدائه الفني المميز، بل أيضًا لما حقّقه من نجاح مالي متميّز على المستويات الاحترافية والشخصية معًا.

وتكشف تقارير حديثة عن أرقام مالية ضخمة حقّقها “الفرعون المصري” حتى نهاية عام 2025، مما يجعله من أبرز الرياضيين ليس فقط في إفريقيا، بل على المستوى العالمي أيضًا.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يشارك حاليا مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، حيث نجح في قيادة الفراعنة إلى التأهل من دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر، نظيره بنين في ربع نهائي البطولة، حيث يأمل الفراعنة في تخطي الأدوار الإقصائية والوصول إلى النهائي والفوز باللقب القاري الثامن الغائب منذ سنوات.

ثروة محمد صلاح في 2025

بحسب تقرير صحيفة الصن البريطانية، فإن صلاح يحصل في عقده الحالي مع نادي ليفربول على راتب أسبوعي يبلغ حوالي 400,000 جنيه إسترليني، وهو ما يجعل دخله من المشاركات في المباريات يصل تقريبًا إلى 586,000 جنيه إسترليني لكل مباراة خاضها حتى الآن في الموسم.

وعلى مستوى العوائد السنوية، يتقاضى صلاح ما يقرب من 35 مليون دولار سنويًا من اللعب داخل الملعب، وهو رقم كبير يصنّفه بين الأعلى دخلًا في عالم كرة القدم، إذ أظهر تقرير مجلة “فوربس” أنه ضمن أعلى الرياضيين دخلاً خلال موسم 2025–2026.

إلى جانب راتبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، يحصل صلاح أيضًا على مكاسب ضخمة من عقود الرعاية والإعلانات مع علامات تجارية عالمية، من بينها Adidas وPepsi وVodafone وGucci، ما يدرّ عليه ما يقرب من 20 مليون دولار سنويًا من هذا الجانب فقط.

كما يمتلك صلاح شركة “Salah UK Commercial Ltd” لإدارة حقوق صورته التجارية، وقد حقّقت أصولًا مالية مهمة بحلول عام 2025، إضافة إلى استثمارات عقارية تدرّ عليه عوائد مالية إضافية.

بناءً على هذه المصادر المتعددة للدخل، فإن قدرة صلاح على تنويع مصادر أرباحه خارج المستطيل الأخضر كانت سببًا رئيسيًا في تعزيز ثروته بشكل كبير.

وفي تصنيف نشرته بعض المواقع العالمية، قدّر خبراء ثروة محمد صلاح بنحو 110 ملايين دولار أمريكي، مما وضعه في صدارة أغنى لاعبي كرة القدم في إفريقيا لعام 2025، متفوقًا على أسماء بارزة في القارة.

وبحسب الصحيفة البريطانية، يُظهر هذا الرقم المالي الضخم كيف تحول صلاح من مجرد لاعب كرة قدم إلى علامة تجارية عالمية تجمع بين الإنجازات الرياضية والقوة الاقتصادية، ما يجعله قدوة للاعبين الشباب والطامحين في صناعة مستقبلهم المالي والمهني.