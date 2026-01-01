قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك والمصري اليوم .. الأعلى للإعلام يحيل شكويين للتحقيق | تفاصيل
غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
إعلامي يعلن انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"
استشهاد المعتقل القشاعلة داخل سجن بئر السبع الإسرائيلي
انفجار سويسرا.. فرحة الكريسماس لم تكتمل في أفخم منتجعات التزلج
في ثواني وأنت بتحول.. مميزات جديدة في تطبيق إنستاباي 2026
المالية: أجور العاملين بالدولة تستحوذ على 14.4% من مصروفات الحكومة في 9 شهور
الاحتلال الإسرائيلي يفتح النار على السوريين في ريف القنيطرة الغربي
مبلغ ضخم.. كم بلغت ثروة محمد صلاح في عام 2025؟
رحم اللّٰه فقيدة المبادئ والقيم.. مصطفى بكري ينعى نيفين القاضي
سوريا.. قوات إسرائيلية تطلق النار تجاه مواطنين في ريف القنيطرة الغربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مبلغ ضخم.. كم بلغت ثروة محمد صلاح في عام 2025؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

يُعد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم خلال العقد الأخير، ليس فقط لأدائه الفني المميز، بل أيضًا لما حقّقه من نجاح مالي متميّز على المستويات الاحترافية والشخصية معًا. 

وتكشف تقارير حديثة عن أرقام مالية ضخمة حقّقها “الفرعون المصري” حتى نهاية عام 2025، مما يجعله من أبرز الرياضيين ليس فقط في إفريقيا، بل على المستوى العالمي أيضًا. 

جدير بالذكر أن محمد صلاح يشارك حاليا مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، حيث نجح في قيادة الفراعنة إلى التأهل من دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر، نظيره بنين في ربع نهائي البطولة، حيث يأمل الفراعنة في تخطي الأدوار الإقصائية والوصول إلى النهائي والفوز باللقب القاري الثامن الغائب منذ سنوات.

ثروة محمد صلاح في 2025

بحسب تقرير صحيفة الصن البريطانية، فإن صلاح يحصل في عقده الحالي مع نادي ليفربول على راتب أسبوعي يبلغ حوالي 400,000 جنيه إسترليني، وهو ما يجعل دخله من المشاركات في المباريات يصل تقريبًا إلى 586,000 جنيه إسترليني لكل مباراة خاضها حتى الآن في الموسم. 

وعلى مستوى العوائد السنوية، يتقاضى صلاح ما يقرب من 35 مليون دولار سنويًا من اللعب داخل الملعب، وهو رقم كبير يصنّفه بين الأعلى دخلًا في عالم كرة القدم، إذ أظهر تقرير مجلة “فوربس” أنه ضمن أعلى الرياضيين دخلاً خلال موسم 2025–2026. 

إلى جانب راتبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، يحصل صلاح أيضًا على مكاسب ضخمة من عقود الرعاية والإعلانات مع علامات تجارية عالمية، من بينها Adidas وPepsi وVodafone وGucci، ما يدرّ عليه ما يقرب من 20 مليون دولار سنويًا من هذا الجانب فقط. 

كما يمتلك صلاح شركة “Salah UK Commercial Ltd” لإدارة حقوق صورته التجارية، وقد حقّقت أصولًا مالية مهمة بحلول عام 2025، إضافة إلى استثمارات عقارية تدرّ عليه عوائد مالية إضافية. 

بناءً على هذه المصادر المتعددة للدخل، فإن قدرة صلاح على تنويع مصادر أرباحه خارج المستطيل الأخضر كانت سببًا رئيسيًا في تعزيز ثروته بشكل كبير. 

وفي تصنيف نشرته بعض المواقع العالمية، قدّر خبراء ثروة محمد صلاح بنحو 110 ملايين دولار أمريكي، مما وضعه في صدارة أغنى لاعبي كرة القدم في إفريقيا لعام 2025، متفوقًا على أسماء بارزة في القارة. 

وبحسب الصحيفة البريطانية، يُظهر هذا الرقم المالي الضخم كيف تحول صلاح من مجرد لاعب كرة قدم إلى علامة تجارية عالمية تجمع بين الإنجازات الرياضية والقوة الاقتصادية، ما يجعله قدوة للاعبين الشباب والطامحين في صناعة مستقبلهم المالي والمهني. 

محمد صلاح أخبار محمد صلاح ثروة محمد صلاح منتخب مصر ليفربول ثروة محمد صلاح في 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية تطلق مبادرة لتأهيل الكوادر البشرية بالمحليات بالتعاون مع الجامعات المصرية

مراكز العزيمة

المتعافون من الإدمان يحتفلون برأس السنة بمراكز العزيمة

وزير العمل

حصاد العمل في 2025.. مواصلة خدمات الحماية الاجتماعية والتدريب والتشغيل

بالصور

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بإصلاح تلف الحمض النووي.. ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

إلقاء 6 ملايين زريعة أسماك وحصر 1025 مزرعة سمكية و18 مفرخا بالشرقية خلال 2025

ذريعة اسماك
ذريعة اسماك
ذريعة اسماك

7 أسئلة تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار.. نصائح تساعدك في حل خلافاتهم الزوجية

أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد