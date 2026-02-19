قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تعلن المشاركة في قوات تحقيق الاستقرار في غزة
طلاق آسر ياسين ودينا الشربيني تحاول إنهاء حياتها مفاجأة مسلسل اتنين غيرنا
حريق هائل في منزل بالشعراء وانهيار العقار بالكامل بدمياط.. وتحرك عاجل للمحافظ
أحمد رمزي يبدأ رحلة جديدة في القاهرة ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “فخر الدلتا”
مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز
ليه عملتي بلوك لهنا الزاهد؟.. أسماء جلال ترد على سؤال رامز في «رامز ليفل الوحش»
هعمل مشكلة.. انفعال أسماء جلال خلال برنامج رامز ليفل الوحش
قادة جيش الاحتلال يهددون إيران والحوثيين: ستدفعون ثمنا باهظا إذا هاجمتم إسرائيل
رد فعل غير متوقع من أسماء جلال عند سؤالها عن هنا الزاهد
هو أنا بقولك هات حضن؟.. أسماء جلال تنفجر ضحكًا بعد سقوطها في «رامز ليفل الوحش»
من الإسكندرية لأسوان.. شراكة لتوصيل 6 ملايين شحنة سنويا بين المحافظات
تحديث صامت.. تغيير صغير في متصفح "كروم" قد يلفت انتباهك فجأة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

التفاصيل الكاملة لحادث دهس تريلا لربع نقل ومصرع 18 صيادا في أول أيام رمضان |شاهد

حادث المحوري جنوب بورسعيد
حادث المحوري جنوب بورسعيد
محمد الغزاوى

شهد محور 30 يونيو جنوب محافظة بورسعيد فى المنطقة الرابطة بين محافظة بورسعيد ومحافظتي الدقهلية و الإسماعيلية واحدة من أقسى فواجع الطرق في أول أيام شهر رمضان المبارك 

كانت منطقة ربط المحافظات الثلاث بالمحور شهدت حادثًا مروعًا إثر دهس سيارة نقل ثقيل «تريلا» لسيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال، أغلبهم صيادون.

و أسفر الحادث عن وفاة 18 منهم وإصابة 3 آخرين نقولها جميعا مابين مستشفيات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد حيث أودعت الجثامين تحت تصرف النيابة العامة و المصابين لتلقي العلاج .

بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن بورسعيد إخطارًا يفيد بوقوع تصادم بين نقل ثقيل وربع نقل محملة بالعمال على محور 30 يونيو، لتتحرك على الفور قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين حجم الكارثة وسقوط عدد كبير من الضحايا.
 

وأكدت مصادر طبية أن الحادث أسفر عن وفاة 18 من العاملين، وتم نقل الجثامين إلى 3 مستشفيات لإيداعها بالمشارح تحت تصرف جهات التحقيق، حيث استقبل مستشفى 30 يونيو 6 جثامين من بينها حالتا أشلاء، بينما استقبل مستشفى الزهور 3 جثامين، ومستشفى النصر 3 جثامين، لحين انتهاء الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن.
 

و تم نقل 3 مصابين إلى مستشفى 30 يونيو لتلقي العلاج، وهم:
إسماعيل محمد إسماعيل (26 سنة)، مصاب بجرح قطعي في الرأس وآلام بالبطن،
محمود محمد السيد الخواص (31 سنة)، مصاب بجرح قطعي في الرأس والقدم وسحجات متفرقة،أبو الفضل طلحة عبد الفتاح، يعاني من نزيف بالمخ وكسور متعددة، وحالته غير مستقرة.
 

وباشرت الأجهزة الأمنية معاينة موقع التصادم، وحررت المحضر اللازم، وشكلت فريقًا للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، فيما تقرر التحفظ على الجثامين داخل المشارح تحت إشراف النيابة العامة لحين استكمال التحقيقات.
 

محافظ بورسعيد يتفقد موقع الحادث 

وعلى مستوى المتابعة التنفيذية، تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، تطورات الحالة الصحية للمصابين، ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع المستشفيات، مع التأكيد على تقديم الرعاية الطبية الكاملة للحالات المصابة وتوفير أي تدخلات عاجلة مطلوبة.
كما أجرى المحافظ زيارة لمتابعة المصابين والاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، مستمعًا إلى شرح من الأطباء حول طبيعة الإصابات وخطط العلاج، مؤكدًا ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة حتى تحسن الحالات.
 

وأعرب محافظ بورسعيد عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، مؤكدًا أن المحافظة تقف إلى جوارهم في هذا المصاب الأليم، وأن جميع الأجهزة التنفيذية تقدم الدعم اللازم.
 

الرعاية الصحية ترفع حالة الاستعداد 

من جانبه، شدد الدكتور أحمد حسن، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، على رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات ومتابعة الحالات أولًا بأول لضمان حصول المصابين على الرعاية الطبية المناسبة.
ولا تزال الجهات المختصة تواصل التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات، وسط حالة من الحزن خيمت على أهالي بورسعيد بعد فقدان 18 صيادًا دفعة واحدة في بداية شهر رمضان.

