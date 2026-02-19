محافظ بورسعيد: تطوير الحميدي و التجاري وضم الطرق البينية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقتي التجاري والحميدي وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق التجارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أبو ليمون يوجه بالبدء الفوري لأعمال تطوير الحميدى و التجارى

رافقه خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب ، والمهندسة رشا شريف مدير مركز شبكة معلومات المرافق ، وادارة الحوكمة بالمحافظة.

وخلال الجولة وجه محافظ بورسعيد بالبدء الفوري في تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة مع إزالة كافة العقبات التي قد تعوق سرعة التنفيذ مؤكدًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.

كما وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بضم الطرق البينية داخل منطقتي التجاري والحميدي ضمن أعمال التطوير الجارية بما يحقق السيولة المرورية ويظهر المنطقة بالشكل الحضاري اللائق خاصة مع ما تمثله تلك المناطق من أهمية تجارية وحيوية داخل المحافظة .

وشدد محافظ بورسعيد على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان خروج الأعمال بالشكل الأمثل الذي يليق بمحافظة بورسعيد.