حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان
قفزة جديدة.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
بماذا اختص الله شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
محافظات

محافظ بورسعيد: تطوير الحميدي و التجاري وضم الطرق البينية

إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقتي التجاري والحميدي وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق التجارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أبو ليمون يوجه بالبدء الفوري لأعمال تطوير الحميدى و التجارى 

رافقه خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب ، والمهندسة رشا شريف مدير مركز  شبكة معلومات المرافق ، وادارة الحوكمة بالمحافظة.

وخلال الجولة وجه محافظ بورسعيد بالبدء الفوري في تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة مع إزالة كافة العقبات التي قد تعوق سرعة التنفيذ مؤكدًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.

كما وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بضم الطرق البينية داخل منطقتي التجاري والحميدي ضمن أعمال التطوير الجارية بما يحقق السيولة المرورية ويظهر المنطقة بالشكل الحضاري اللائق خاصة مع ما تمثله تلك المناطق من أهمية تجارية وحيوية داخل المحافظة .

وشدد محافظ بورسعيد على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان خروج الأعمال بالشكل الأمثل الذي يليق بمحافظة بورسعيد.

بورسعيد الحميدي التجارى محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

المحامى المجنى عليه بقنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

لافروف

لعب بالنار.. لافروف يحذر من خطورة التصعيد ضد إيران

صيام الاطفال

تحذير للأمهات.. لا تجبري طفلك على الصيام الكامل

الجلاش

أرخص وألذ حلويات رمضان.. طريقة عمل الجلاش بالفول السوداني

تنظيم السكر

مشروب رمضاني يقلل السكر والضغط

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
صاحبة واقعة المترو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

