محافظ بورسعيد يتفقد موقع تصادم سيارتي نقل على طريق 30 يونيو

توجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، إلى موقع حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل على طريق 30 يونيو بنطاق حي الجنوب، وذلك فور تلقيه إخطارًا بالحادث، لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على الإجراءات المتخذة

ورافق المحافظ خلال تفقده موقع الحادث اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، حيث تابعوا أعمال رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، إلى جانب الوقوف على تطورات الحالة الصحية للمصابين

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، وتوفير كافة أوجه الدعم الطبي لهم، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين جهات الصحة وهيئة الإسعاف للتعامل الفوري مع الحالات، وجرى نقل حالات الوفيات للمستشفيات، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون متابعته المستمرة لتطورات الموقف، مشددًا على سرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الدعم لأسر المتوفين، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل