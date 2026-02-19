قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
درة: مسلسل إثبات نسب معمول بمزاج وبتمنى الناس تتفرج عليه
الزمالك يرفض معاقبة حسام عبدالمجيد وعبدالله السعيد
دينا أبو الخير: تحضير الزوجة لـ الإفطار في رمضان تنال به الأجر والثواب
التنمية المحلية: تطوير الأراضي العامة غير المستغلة لتلبية احتياجات الأطفال والشباب
فتح الكباريهات والبارات خلال شهر رمضان يُعرّضها للغلق بقانون المحال العامة
محظورات الصيام ..علي جمعة يكشف عن أمور تفسد الصوم
محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد موقع تصادم سيارتي نقل على طريق 30 يونيو

محمد الغزاوى

توجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، إلى موقع حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل على طريق 30 يونيو بنطاق حي الجنوب، وذلك فور تلقيه إخطارًا بالحادث، لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على الإجراءات المتخذة

ورافق المحافظ خلال تفقده موقع الحادث اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، حيث تابعوا أعمال رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، إلى جانب الوقوف على تطورات الحالة الصحية للمصابين

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، وتوفير كافة أوجه الدعم الطبي لهم، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين جهات  الصحة وهيئة الإسعاف للتعامل الفوري مع الحالات، وجرى نقل حالات الوفيات للمستشفيات، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون متابعته المستمرة لتطورات الموقف، مشددًا على سرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الدعم لأسر المتوفين، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد محور 30 يونيو

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

