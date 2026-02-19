قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
درة: مسلسل إثبات نسب معمول بمزاج وبتمنى الناس تتفرج عليه
الزمالك يرفض معاقبة حسام عبدالمجيد وعبدالله السعيد
دينا أبو الخير: تحضير الزوجة لـ الإفطار في رمضان تنال به الأجر والثواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يستعرض الهيكل التنظيمي لإدارات التسكين والتحول الرقمي

محافظ بورسعيد يستعرض الهيكل التنظيمي لإدارات “التسكين والتحول الرقمي” بالمحافظة
محافظ بورسعيد يستعرض الهيكل التنظيمي لإدارات “التسكين والتحول الرقمي” بالمحافظة
محمد الغزاوى

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اجتماعًا لاستعراض الهيكل التنظيمي لإدارتي “التسكين” و“ الإدارة العامة للتحول الرقمي والبوابة الإلكترونية ”. 

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، وعبد العال عبد الباري السكرتير المساعد، والمهندس ماجد نعيم مدير التحول الرقمي والرائد محمد فرغلي مدير إدارة التسكين.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الهيكل التنظيمي للإدارتين، وآليات العمل المتبعة، والاختصاصات المحددة لكل إدارة، مؤكدًا أهمية التكامل بين الإدارات المختلفة لتحقيق الانضباط الإداري وسرعة إنجاز الملفات.

وتابع محافظ بورسعيد عددًا من ملفات العمل الهامة، وفي مقدمتها موقف مشروعات الإسكان بالمحافظة وآليات تحديث البيانات، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، إلى جانب الوقوف على مستجدات منظومة التحول الرقمي، وخطط تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن إنجاز المعاملات.

محافظ بورسعيد يستعرض الهيكل التنظيمي لإدارات “التسكين والتحول الرقمي”

وأكد محافظ بورسعيد أن ملف التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث ومميكن، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التكنولوجية ورفع كفاءة العاملين، بما يواكب توجهات الدولة نحو الرقمنة وتحسين جودة الخدمات.

كما وجه محافظ بورسعيد بأهمية المتابعة الدورية لمعدلات الأداء، وتذليل أي معوقات قد تعترض سير العمل، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات لضمان تحقيق أفضل نتائج تخدم أبناء بورسعيد وتدعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد التحول الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بعد ارتفاع الدولار.. تغير في أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم بالبنوك

صورة أرشيفية

علاء نصر الدين: رفع الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة إلى 100 مليون جنيه يعزز تنافسية القطاع

أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة في جولة بمعرض أهلاً رمضان

رئيس غرفة القاهرة يتفقد معرض أهلا رمضان الرئيسي بالقاهرة ويشيد بالإقبال الكبير

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد