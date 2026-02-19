محافظ بورسعيد يستعرض الهيكل التنظيمي لإدارات “التسكين والتحول الرقمي”

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اجتماعًا لاستعراض الهيكل التنظيمي لإدارتي “التسكين” و“ الإدارة العامة للتحول الرقمي والبوابة الإلكترونية ”.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، وعبد العال عبد الباري السكرتير المساعد، والمهندس ماجد نعيم مدير التحول الرقمي والرائد محمد فرغلي مدير إدارة التسكين.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الهيكل التنظيمي للإدارتين، وآليات العمل المتبعة، والاختصاصات المحددة لكل إدارة، مؤكدًا أهمية التكامل بين الإدارات المختلفة لتحقيق الانضباط الإداري وسرعة إنجاز الملفات.

وتابع محافظ بورسعيد عددًا من ملفات العمل الهامة، وفي مقدمتها موقف مشروعات الإسكان بالمحافظة وآليات تحديث البيانات، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، إلى جانب الوقوف على مستجدات منظومة التحول الرقمي، وخطط تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن إنجاز المعاملات.

وأكد محافظ بورسعيد أن ملف التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث ومميكن، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التكنولوجية ورفع كفاءة العاملين، بما يواكب توجهات الدولة نحو الرقمنة وتحسين جودة الخدمات.

كما وجه محافظ بورسعيد بأهمية المتابعة الدورية لمعدلات الأداء، وتذليل أي معوقات قد تعترض سير العمل، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات لضمان تحقيق أفضل نتائج تخدم أبناء بورسعيد وتدعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.