أحمد السقا: رأسمالي الحقيقي حب الجمهور .. ومحمد صلاح أسطورة الكرة المصرية

أكد النجم أحمد السقا أن حب الجمهور هو سر استمراره ونجاحه الحقيقي، مُشددًا على أنه موجود بفضل هذا الدعم الكبير، ومتمنيًا دائمًا أن يكون عند حُسن ظن جمهوره.

سهرة رأس السنة

جاء ذلك خلال استضافته في سهرة رأس السنة مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة.

وكشف السقا عن جانب طريف من حياته، موضحًا أنه يعاني من فوبيا الحشرات، مسترجعًا موقفًا أثناء تصوير فيلم «أفريكانو»، حيث كان يصوّر أحد المشاهد في الغابة مع الفنانة منى زكي، وفوجئ بحشرة طائرة أربكته تمامًا، ما دفعه لإعادة المشهد أكثر من مرة، بل والقفز في حمام السباحة، الأمر الذي أثار غضب المخرج عمرو عرفة وقتها.

إطلاق الألقاب

وأوضح السقا أنه لا يحب إطلاق الألقاب على نفسه، مؤكدًا أن لقب «فارس السينما» يليق بالفنان الكبير أحمد مظهر، الذي كان ضابطًا حقيقيًا وأول من قدّم الفروسية بشكل احترافي في السينما المصرية.

وعقب عرض تقرير عن مشواره الفني ومدى ارتباط الجمهور بأعماله، وجّه السقا رسالة شكر مؤثرة لجمهوره، قائلًا: «أنا موجود بسببكم، ورأس مالي هو حبكم، وأتمنى أكون دايمًا عند حسن ظنكم».

وتحدث السقا عن عشقه الكبير لكرة القدم، مؤكدًا أنه كان لاعب كرة في صغره، واستعاد ذكريات لعبه في الشارع وتجهيز ملعب بسيط من الحجارة، قبل أن تنتهي إحدى المباريات بتدخل الشرطة، في موقف طريف من طفولته.

رسالة خاصة لـ محمد صلاح

ووجّه السقا رسالة خاصة للنجم محمد صلاح، واصفًا إياه بـ«أسطورة الكرة المصرية»، مؤكدًا أنه يتواصل معه من وقت لآخر، وأن ما يتعرض له من انتقادات لا يقلل من إنجازاته التاريخية مع نادي ليفربول.

كما أشاد بعمر مرموش، كاشفًا أنه صديق مقرّب لابنه ياسين، وتوقع مستقبلًا كبيرًا للحارس مصطفى شوبير، معتبرًا إياه مشروع أسطورة في حراسة المرمى.

وأشار السقا إلى أنه لعب كرة القدم سابقًا مع نجوم مثل حازم إمام وهشام حنفي، مؤكدًا أن الجماهير كانت تعشق حازم إمام بشكل لافت، كما استعرض خلال الحلقة بعض مهاراته الكروية وسط تفاعل كبير.

محطات إنسانية وفنية

وتناول السقا خلال اللقاء عدة محطات إنسانية وفنية، من بينها قصة ارتباطه بدفن الموتى، وتأثره الشديد عند الحديث عن صديق عمره الفنان الراحل سليمان عيد، إلى جانب كشفه تفاصيل عن فيلمه الجديد مع ياسمين عبد العزيز، والمخرج معتز التوني، والكاتب محمد الليثي.

تجربة ابنه ياسين مع التمثيل

كما تحدث عن رأيه في تجربة ابنه ياسين مع التمثيل، ووجّه له نصائح أبوية حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا في ختام حديثه أن الفنان محمد هنيدي كان سببًا رئيسيًا في إسعاد جيل كامل.