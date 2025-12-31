قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمم إفريقيا| الكاميرون يهزم موزمبيق بثنائية ويتأهل في وصافة مجموعته
لماذا يجب أن نفرح ببدايات السنة الجديدة؟.. أمين الفتوى يوضح فلسفة البدايات مع الله
بعد التخفيضات.. تعرف على سعر شيري أريزو 5 المجمعة محليا في 2025‏
أحمد السقا: رأسمالي الحقيقي حب الجمهور .. ومحمد صلاح أسطورة الكرة المصرية
أحمد السقا: إبراهيم الأبيض أتعبني حتى النهاية والسرب أقرب أفلامي لقلبي
موقع أمريكي يمنح أنس الشريف لقب صحفي العام
على مسئوليتي يرصد احتفالات رأس السنة من الكوربة والتجمع الخامس
حزب السادات: الوحدة الوطنية ركيزة الاستقرار ودافع أساسي لمسار التنمية في العام الجديد
مفاجأة.. روما يرغب في استعادة محمد صلاح
ضغط نفسي.. أحمد السقا يعلق على أزمة طليقته مها الصغير مع سرقة اللوحات
خالد الغندور لـ يوسف الحسيني: عايز تبقى سعيد في حياتك اسمع كلام مراتك
هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد السقا: رأسمالي الحقيقي حب الجمهور .. ومحمد صلاح أسطورة الكرة المصرية

أحمد السقا
أحمد السقا
محمد البدوي

أكد النجم أحمد السقا أن حب الجمهور هو سر استمراره ونجاحه الحقيقي، مُشددًا على أنه موجود بفضل هذا الدعم الكبير، ومتمنيًا دائمًا أن يكون عند حُسن ظن جمهوره. 

 سهرة رأس السنة

جاء ذلك خلال استضافته في سهرة رأس السنة مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة.

وكشف السقا عن جانب طريف من حياته، موضحًا أنه يعاني من فوبيا الحشرات، مسترجعًا موقفًا أثناء تصوير فيلم «أفريكانو»، حيث كان يصوّر أحد المشاهد في الغابة مع الفنانة منى زكي، وفوجئ بحشرة طائرة أربكته تمامًا، ما دفعه لإعادة المشهد أكثر من مرة، بل والقفز في حمام السباحة، الأمر الذي أثار غضب المخرج عمرو عرفة وقتها.

 إطلاق الألقاب 

وأوضح السقا أنه لا يحب إطلاق الألقاب على نفسه، مؤكدًا أن لقب «فارس السينما» يليق بالفنان الكبير أحمد مظهر، الذي كان ضابطًا حقيقيًا وأول من قدّم الفروسية بشكل احترافي في السينما المصرية.

وعقب عرض تقرير عن مشواره الفني ومدى ارتباط الجمهور بأعماله، وجّه السقا رسالة شكر مؤثرة لجمهوره، قائلًا: «أنا موجود بسببكم، ورأس مالي هو حبكم، وأتمنى أكون دايمًا عند حسن ظنكم».

وتحدث السقا عن عشقه الكبير لكرة القدم، مؤكدًا أنه كان لاعب كرة في صغره، واستعاد ذكريات لعبه في الشارع وتجهيز ملعب بسيط من الحجارة، قبل أن تنتهي إحدى المباريات بتدخل الشرطة، في موقف طريف من طفولته.

رسالة خاصة لـ محمد صلاح

ووجّه السقا رسالة خاصة للنجم محمد صلاح، واصفًا إياه بـ«أسطورة الكرة المصرية»، مؤكدًا أنه يتواصل معه من وقت لآخر، وأن ما يتعرض له من انتقادات لا يقلل من إنجازاته التاريخية مع نادي ليفربول. 

كما أشاد بعمر مرموش، كاشفًا أنه صديق مقرّب لابنه ياسين، وتوقع مستقبلًا كبيرًا للحارس مصطفى شوبير، معتبرًا إياه مشروع أسطورة في حراسة المرمى.

وأشار السقا إلى أنه لعب كرة القدم سابقًا مع نجوم مثل حازم إمام وهشام حنفي، مؤكدًا أن الجماهير كانت تعشق حازم إمام بشكل لافت، كما استعرض خلال الحلقة بعض مهاراته الكروية وسط تفاعل كبير.

محطات إنسانية وفنية

وتناول السقا خلال اللقاء عدة محطات إنسانية وفنية، من بينها قصة ارتباطه بدفن الموتى، وتأثره الشديد عند الحديث عن صديق عمره الفنان الراحل سليمان عيد، إلى جانب كشفه تفاصيل عن فيلمه الجديد مع ياسمين عبد العزيز، والمخرج معتز التوني، والكاتب محمد الليثي.

 تجربة ابنه ياسين مع التمثيل

كما تحدث عن رأيه في تجربة ابنه ياسين مع التمثيل، ووجّه له نصائح أبوية حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا في ختام حديثه أن الفنان محمد هنيدي كان سببًا رئيسيًا في إسعاد جيل كامل.

أحمد السقا السقا رأس السنة سهرة رأس السنة عمرو الليثي أفريكانو منى زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة |صور

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة

المستشارة أمل عمار تهنئ نساء مصر والعالم بمناسبة حلول العام الجديد

الرئيس السيسي

محافظو الجمهورية يهئنون الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

بالصور

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-

بعد التخفيضات.. تعرف على سعر شيري أريزو 5 المجمعة محليا في 2025‏

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه

الشاي الاخضر بالنعناع
الشاي الاخضر بالنعناع
الشاي الاخضر بالنعناع

لا يجب تجاهلها.. أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب

احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها
احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها
احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها

فيديو

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد