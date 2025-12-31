لإنقاذ الموقف.. عبد الظاهر السقا مشرفا عاما على فريق الكرة بالاتحاد السكندري

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة ، تعيين الكابتن عبد الظاهر السقا مشرفاً عاماً على فريق الكرة بالنادي، وذلك في إطار حرص مجلس الإدارة على تدعيم منظومة كرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا القرار؛ لما يتمتع به الكابتن عبد الظاهر السقا من خبرات فنية وإدارية كبيرة، ومسيرة حافلة داخل الملاعب وخارجها، بما يسهم فى تحقيق الاستقرار الفني والإداري للفريق الأول.

وأعرب مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري عن تمنيه التوفيق والنجاح للكابتن عبد الظاهر السقا في مهام عمله، بما يحقق طموحات النادي وجماهيره العظيمة.