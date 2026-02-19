رد فعل غير متوقع من أسماء جلال عند سؤالها عن هنا الزاهد

شهدت الحلقة الأولى من برنامج "رامز ليفل الوحش" مقلبًا صادمًا نفذه الفنان رامز جلال فى الفنانة أسماء جلال داخل غرفة غريبة مجهزة لإثارة الرعب والتوتر.



وخلال الحلقة، وجه رامز سؤالا مباشرا لأسماء جلال: إنتى عملتى إلغاء متابعة هنا الزاهد على مواقع التواصل، لترد أسماء في حالة صدمة وارتباك، وردت قائلة: مش فاكرة إني عملت كده؟

وانتهت الفقرة بدخول أسماء فى نوبة ضحك هستيرية مترافقة مع صراخ وشتائم، ما أضفى على المشهد طابع الإثارة والكوميديا فى الوقت ذاته.

ويعتمد البرنامج على تنفيذ مقالب في عدد من نجوم الفن والمشاهير من مختلف الدول العربية، ويُعرض يوميًا خلال شهر رمضان بعد الإفطار مباشرة، في تمام الساعة 5:50 مساءً، بالتزامن مع أذان المغرب، عبر قناة MBC مصر.

برنامج رامز ليفل الوحش

وظهر في البرومو الدعائي عدد كبير من النجوم من أبرزهم النجم أحمد السقا وغادة عادل ويارا السكري وغادة عبد الرازق ومصطفى غريب ولقاء الخميسي ورحمة محسن وأسماء جلال وشيماء سيف.

وبدت على الفنانين علامات الصدمة والتوتر بعد أن أطلق عليهم سوائل بألون مختلفة غمرت ملابسهم وشعرهم، وظهرت تعبيرات الفنانين بين الذهول والخوف بعد الصدمة الأولى.