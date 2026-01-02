قمر الذئب.. أول بدر للقمر في العام الجديد 2026

تشهد سماء مصر، يوم الثلاثاء المقبل، ظهور أول بدر للقمر في العام الجديد 2026، والمعروف بـ “قمر الذئب ” أو “قمر الذئاب الجائعة”، فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

قمر الذئب

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إننا نشهد في يوم الثلاثاء 3 يناير، اكتمال قرص القمر اكتمال كامل في هذا اليوم، ليشرق مباشرة عند غروب الشمس ويظل في السماء طوال الليل حتى يغرب مع شروق الشمس صباح اليوم التالي، مع نسبة لمعان تبلغ 100%.

وأضاف تادرس أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي للقمر بدقة، لذلك يبدو لنا القمر مكتملًا تقريبًا خلال الفترة من 1 إلى 5 يناير.

قمر الذئاب الجائعة

ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم وولف مون أو قمر الذئب، نظرًا لأن الذئاب تتجمع خارج البيوت وتبدأ بالعواء بحثًا عن الطعام في هذا الوقت من العام.

وأشار رئيس قسم الفلك إلى أن بدر يناير يعرف ايضآ باسم القمر القديم أو بدر ما بعد عيد الميلاد (الكريسماس)، موضحا أن وقت اكتمال القمر يعتبر أفضل فرصة لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر، باستخدام النظارات المكبرة والتلسكوبات الصغيرة، حيث تكون التفاصيل واضحة بشكل أكبر.

وتعد ظاهرة قمر الذئب من أبرز الأحداث الفلكية التي ينتظرها عشاق الفلك حول العالم، لما توفره من منظر ساحر وإمكانية مشاهدة سطح القمر بتفاصيل دقيقة، وهو ما يجعل ليلة 3 يناير مناسبة مثالية لمتابعة السماء.

وتابع أستاذ الفلك أنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه بأن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

وعلى جانب آخر شهدت أولى أيام العام الجديد أجواء ماطرة مائلة للبرودة على شمال البلاد، وأشارت صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تدفق السحب الممطرة على ( الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ -شمال الدقهلية- دمياط-بورسعيد)، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر على بعض المناطق.

الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار

مع استمرار السحب المنخفضة الممطرة على مناطق من شمال الصعيد، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وخليج السويس قد تمتد خفيفة لمناطق متفرقة من القاهرة الكبرى .

