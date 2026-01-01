الظواهر الفلكية في يناير 2026 .. بدر رجب وزخة شهب الرباعيات واقترانات القمر بالكواكب

يشهد شهر يناير 2026 عدد كبير من الظواهر والأحداث الفلكية المميزة التي تزين سماء الليل، ما بين اكتمال القمر، وزخات الشهب، واقترانات القمر بالكواكب والنجوم اللامعة، فضلًا عن وجود كوكب المشتري في أفضل أوضاعه للرصد.

خريطة الأحداث الفلكية المنتظرة خلال الشهر

وكشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفيزياء الفلكية ورئيس قسم الفلك الأسبق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أبرز الظواهر الفلكية لشهر يناير 2026.

1 يناير | القمر في الحضيض

يكون القمر في أقرب نقطة له نسبيًا من الأرض، على مسافة تقدر بنحو 360,300 كيلومتر، ما يؤدي إلى زيادة طفيفة في شدة المد والجزر، ويبدو القمر أكبر قليلًا وأكثر سطوعًا.

3 يناير | اكتمال القمر (بدر شهر رجب)

يكتمل قرص القمر بنسبة إضاءة 100%، ويعرف هذا البدر باسم قمر الذئب (Wolf Moon)، ويعد هذا التوقيت مثاليًا لرصد تفاصيل سطح القمر باستخدام التلسكوبات الصغيرة.

3 يناير | اقتران القمر مع كوكب المشتري

يترائى القمر في هذا اليوم مقترنا مع كوكب المشتري، ويستمر ظهورهما معًا طوال الليل حتى شروق الشمس، في مشهد فلكي لافت

3 – 4 يناير | ذروة زخة شهب الرباعيات

تعد من أهم زخات الشهب السنوية، ويصل معدلها إلى 40 شهاب في الساعة، إلا أن وجود القمر بدر يقلل من فرص الرصد المثالي هذا العام.

4 – 5 يناير | القمر والمذود (خلية النحل)

بعد غروب الشمس ودخول الليل في ذلك اليوم يقتران القمر مع الحشد النجمي الشهير Praesepe (المذود) في برج السرطان، ويُفضل استخدام التلسكوب لرؤيته بوضوح.

6 يناير | القمر ونجم قلب الأسد

يظهر القمر في هذا اليوم، مقترن مع النجم اللامع ريجولس (قلب الأسد)، أحد ألمع نجوم السماء الليلية.

10 يناير | المشتري في التقابل مع الشمس

يكون كوكب المشتري في حالة تقابل مع الشمس في ذلك اليوم، وهو أفضل وقت خلال العام لرصد وتصوير كوكب المشتري، حيث يظل مرئيًا طوال الليل.

10 يناير | طور التربيع الأخير

يضيء نصف قرص القمر الأيسر فقط بنسبة 50%، وتقل خلاله شدة المد والجزر.

11 يناير | القمر ونجم السنبلة

في هذا اليوم، يقتران القمر مع نجم سبيكا ألمع نجوم برج العذراء، ويرى بالعين المجردة.

12 يناير | القمر في الأوج

يصل القمر في هذا اليوم إلى أبعد نقطة له عن الأرض، على مسافة نحو 405,400 كيلومتر، ويبدو أصغر قليلًا.

14 يناير | القمر ونجم قلب العقرب

يشرق القمر في هذا اليوم في الـ 4:30 صباحا تقريبا مقترنا مع النجم العملاق الأحمر أنتاريس في مشهد فلكي مميز قبيل شروق الشمس.

18 يناير | القمر الجديد (محاق شهر شعبان)

يغيب القمر تمامًا في هذا اليوم عن السماء، إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد، وتعد هذه الليالي الأفضل لرصد المجرات والحشود النجمية البعيدة.

23 يناير | القمر وزحل

اقتران جميل بين القمر وكوكب زحل Saturn (لؤلؤة المجموعة الشمسية ، إله الزراعة في الأساطير الرومانية) بعد غروب الشمس وحتى نحو العاشرة مساءً.

26 يناير | طور التربيع الأول

يضيء نصف قرص القمر الأيمن، في هذا اليوم، ويظهر بوضوح في سماء المساء.

27 يناير | القمر والثريا

يترائى القمر في حالة إقتران مع الحشد النجمي الثريا (الأخوات السبع) في برج الثور، أحد أشهر التجمعات النجمية، ويقع في برج الثور على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض.

29 يناير | القمر في الحضيض للمرة الثانية

يكون القمر في هذا اليوم في منطقة الحضيض، أقرب نقطة له من الأرض خلال الشهر، على مسافة 365,900 كيلومتر.

30 – 31 يناير | القمر والمشتري مجددًا

بعد غروب الشمس ودخول الليل في ذلك اليوم ، يترائى القمر مقترنا مع كوكب المشتري (عملاق كواكب المجموعة الشمسية) للمره الثانية خلال هذا الشهر.