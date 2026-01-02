قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إيران.. اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن

فرناس حفظي

تحولت الاحتجاجات في عدة محافظات إيرانية خلال اليومين الماضيين إلى أعمال عنف دامية، إثر مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وفقا لما أفادت به وكالة أنباء فارس الحكومية.


وأوضحت الوكالة أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 17 آخرون مساء الخميس، عندما اقتحم متظاهرون مركزا للشرطة في مدينة أزنا بمحافظة لورستان غرب إيران، وأضافت أن المتظاهرين رشقوا رجال الشرطة بالحجارة وأضرموا النار في سيارات، بينما استغل بعض الأفراد المسلحين الاحتجاجات لممارسة أعمال عنف، وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة صادرت لاحقًا أسلحة نارية من بعض الأشخاص المشاركين في الأحداث.


في مقاطعة لوردجان بمحافظة تشهارمحال وبختياري، قُتل شخصان على الأقل في اشتباكات بين عشرات المتظاهرين والشرطة، بينما لم تتضح هوية الضحايا سواء كانوا من قوات الأمن أو المتظاهرين، وأظهرت مقاطع فيديو غير موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي قيام المتظاهرين برشق مبانٍ حكومية ومكاتب المحافظ والبنوك بالحجارة.


كما شهدت مدينة كوهدشت في لورستان أول حالة وفاة مرتبطة بالاحتجاجات، حيث قتل أحد عناصر قوات الباسيج شبه العسكرية وأصيب 13 آخرون، ونشرت وكالة فارس مقطع فيديو يظهر أحد رجال الشرطة يتلقى العلاج بعد أن أضرم فيه المتظاهرون النار.


واعتقلت السلطات في كوهدشت 20 شخصًا خلال الاحتجاجات، بينما تم توقيف 30 آخرين في مقاطعة مالارد بمحافظة طهران بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، وفقًا لمسؤول محلي نقلت عنه وكالة فارس. وأكد المسؤول أن بعض المعتقلين قدموا من محافظات مجاورة.


وقد خرج أصحاب المتاجر والطلاب إلى الشوارع في عدة مدن إيرانية هذا الأسبوع، وهتفوا بشعارات مناهضة للنظام احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة الوطنية إلى مستويات قياسية منخفضة. 

ويعد هذا التصعيد أحدث فصل في سلسلة من الاحتجاجات الشعبية التي بدأت منذ الانتفاضة الوطنية عام 2022 بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة بسبب ارتداء الحجاب بشكل غير مطابق للقوانين المحلية.


وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"الترهيب والعنف والاعتقالات" ضد المتظاهرين، داعية السلطات الإيرانية إلى إنهاء حملة القمع وترك المواطنين يعبرون عن آرائهم وحقوقهم بحرية.


وتشير التطورات الأخيرة إلى استمرار سخط الشارع الإيراني، حيث يسعى السكان لاستعادة المساحات العامة والحريات الشخصية من خلال احتجاجات غير منسقة، رغم القيود الأمنية المشددة.

