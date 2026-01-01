احتجاجات إيران .. قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين

كشفت مقاطع فيديو، عن إطلاق قوات الأمن الإيرانية النار على المحتجين في مدينة "نور آباد" بمحافظة لُرِستان، غربي إيران.

إطلاق النار على المتظاهرين في إيران

وأشار موقع "إيران انترناشيونال" الذي نشر مقطع الفيديو، إلى أن المحتجين واصلوا تجمعهم في الشوارع وتصدوا لهم.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أفادت وكالة فارس الإيرانية، بأن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 17 آخرين جراء المواجهات بين الأمن والمتظاهرين.

المظاهرات في إيران

وبدأت المظاهرات في إيران الأحد الماضي، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، وذكرت وكالة "فارس" أن المتظاهرين رشقوا مبانٍ رسمية، من بينها مقر المحافظة والمسجد ومؤسسة الشهداء وعدد من البنوك، ما تسبب في أضرار مادية.

وأعلنت الشرطة الإيرانية، أنها استخدمت الغاز المسيل للدموع، مشيرة إلى وقوع إصابات، وتعرض الأبنية "لأضرار بالغة" كما أفادت باعتقال عدد من الأشخاص الذين قالت إنهم "يقودون الحركة".