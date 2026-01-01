قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هدايا مربوطة بالحقائب .. مطار القاهرة يفاجئ الركاب بأجواء الكريسماس| شاهد
إيران تعرض بيع أنظمة أسلحة متطورة مقابل عملات مشفرة
إصابة لاعب ميتز الفرنسي في حريق منتجع للتزلج بسويسرا
احتجاجات إيران .. قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين
صرخة استغاثة.. حكاية رجل اقتحم مسكن الزوجية وتعدى على زوجته بالضرب بسبب خلافات
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025
شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وسندرلاند في بطولة الدوري الإنجليزي
حكام مواجهة مصر وبنين في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 1-1-2026.. تحرك جديد
هدايا تذكارية وتخفيضات.. مصر للطيران تحتفل بالعام الجديد مع المسافرين في مطار القاهرة
الدور الأول في أمم أفريقيا 2025 .. أرقام قياسية ومشاهد استثنائية
الإعلاميين: قرار المتحدة بمنع تغطية أخبار مشاهير السوشيال ميديا يحفظ هوية المجتمع
احتجاجات إيران .. قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين

كشفت مقاطع فيديو، عن إطلاق قوات الأمن الإيرانية النار على المحتجين في مدينة "نور آباد" بمحافظة لُرِستان، غربي إيران.

إطلاق النار على المتظاهرين في إيران

وأشار موقع "إيران انترناشيونال" الذي نشر مقطع الفيديو، إلى أن المحتجين واصلوا تجمعهم في الشوارع وتصدوا لهم.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أفادت وكالة فارس الإيرانية، بأن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 17 آخرين جراء المواجهات بين الأمن والمتظاهرين.

المظاهرات في إيران

وبدأت المظاهرات في إيران الأحد الماضي، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، وذكرت وكالة "فارس" أن المتظاهرين رشقوا مبانٍ رسمية، من بينها مقر المحافظة والمسجد ومؤسسة الشهداء وعدد من البنوك، ما تسبب في أضرار مادية.

وأعلنت الشرطة الإيرانية، أنها استخدمت الغاز المسيل للدموع، مشيرة إلى وقوع إصابات، وتعرض الأبنية "لأضرار بالغة" كما أفادت باعتقال عدد من الأشخاص الذين قالت إنهم "يقودون الحركة".

