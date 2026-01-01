شهداء بلا قصف في غزة.. أم تحترق مع طفلتها ورضيعة تموت بردًا

شهد قطاع غزة كارثة بعد وفاة أم وطفلتها بعد إصابتهما بحروق، بالإضافة إلى وفاة رضيعة عمرها 3 أسابيع من البرد في مخيم النصيرات وسط القطاع.

احتراق خيمة نازحين في غزة

وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أسفرت حريق خيمة للنازحين في مدينة غزة عن إصابة خمسة فلسطينيين آخرين.

وأشارت وكالة وفا، إلى أن النيران اندلعت داخل إحدى خيام النازحين الفلسطينيين، المقامة داخل ملعب اليرموك، بمدينة غزة، ما أدى إلى وفاة أم وطفلتها، وإصابة 5 آخرين.

وفاة رضيعة بسبب البرد في غزة

وفي نفس السياق، توفيت الرضيعة ملك رامي غنيم (3 أسابيع)، والتي تقطن داخل خيمة للنازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، نتيجة البرد القارس الناجم عن المنخفض الجوي الذي تتأثر به فلسطين.

حصيلة الشهداء في غزة

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71,271 شهيدا، و 171,233 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر الطبية الفلسطينية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدين، أحدهما شهيد جديد والآخر جرى انتشاله، إضافة إلى إصابة واحدة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.