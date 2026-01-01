اللجنة المصرية لإغاثة غزة: توزيع 79 ألف طرد غذائي و273 ألف عبوة من اللحم على المحافظة الوسطى

أكد محمد منصور المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة سكان قطاع غزة، أن اللجنة المصرية اطلقت قافلة إغاثية للمحافظة الوسطى.

وقال في تصريحات على قناة " القاهرة الإخبارية، :" سيتم توزيع 79 ألف كيس دقيق و79 ألف طرد غذائي و273 ألف عبوة من اللحم ".

وفي وقت سابق، أطلقت اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة، قافلة إغاثية للمحافظة الوسطى.

وقال جبر، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة “القاهرة الإخبارية”، إن هذا القصف لم يمنع استمرار الجهود الإنسانية والإغاثية لدعم المواطنين الفلسطينيين، حيث تتواجد فرق اللجنة المصرية في مقرها بقطاع غزة، وتطلق حالياً حملتها الثالثة لإغاثة المواطنين في المحافظة الوسطى، التي تشمل توزيع أكثر من 7790 طرداً غذائياً على السكان.

وكانت المرحلتان السابقتان قد انطلقتا في مدينة خان يونس ومدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع، ومن المقرر بعد انتهاء المرحلة الحالية في المحافظة الوسطى الانتقال إلى مدينة غزة وشمال القطاع.

وأشار المراسل إلى نوعية المساعدات التي توزعها اللجنة، وتشمل كميات كبيرة من الدقيق والطرود الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى متعلقات النظافة الشخصية وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، كما تقوم اللجنة بتوزيع الخيام على المتضررين من المنخفضات الجوية التي ضربت المنطقة مؤخراً، حيث تسببت الأمطار في تضرر آلاف الخيام خلال فصل الشتاء.