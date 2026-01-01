قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
20 صورة.. نجوم الفن في عزاء والدة هاني رمزي بالتجمع الاول
اعرف المستندات المطلوبة.. شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين بكأس أمم إفريقيا
أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة
سيبي جوزك ينبسط.. ياسمين عز تثير الجدل بقائمة «ممنوعات السنة الجديدة»
ترامب يكسر الصمت.. الرئيس الأمريكي يعترف بأن فحوصه الطبية فتحت باب الشكوك
تاريخه مشبوه.. مصطفى بكري: بريطانيا اكتشفت أن علاء عبد الفتاح ليس أيقونة الحرية كما يدعون
ياسمين عز: مافيش حاجة اسمها الراجل خاين لغوها.. اسمه متعدد العلاقات زي الـhr كده
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت
في أول مزاد خلال 2026.. الجمارك تبيع 28.54 مليون جنيه
رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026
أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا
توك شو

اللجنة المصرية لإغاثة غزة: توزيع 79 ألف طرد غذائي و273 ألف عبوة من اللحم على المحافظة الوسطى

اللجنة المصرية لإغاثة سكان غزة
اللجنة المصرية لإغاثة سكان غزة
هاني حسين

أكد محمد منصور المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة سكان قطاع غزة، أن اللجنة المصرية اطلقت قافلة إغاثية للمحافظة الوسطى.

وقال في تصريحات على قناة " القاهرة الإخبارية، :" سيتم توزيع 79 ألف كيس دقيق و79 ألف طرد غذائي و273 ألف عبوة من اللحم ".

وفي وقت سابق، أطلقت اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة، قافلة إغاثية للمحافظة الوسطى.

وقال جبر، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة “القاهرة الإخبارية”، إن هذا القصف لم يمنع استمرار الجهود الإنسانية والإغاثية لدعم المواطنين الفلسطينيين، حيث تتواجد فرق اللجنة المصرية في مقرها بقطاع غزة، وتطلق حالياً حملتها الثالثة لإغاثة المواطنين في المحافظة الوسطى، التي تشمل توزيع أكثر من 7790 طرداً غذائياً على السكان.

وكانت المرحلتان السابقتان قد انطلقتا في مدينة خان يونس ومدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع، ومن المقرر بعد انتهاء المرحلة الحالية في المحافظة الوسطى الانتقال إلى مدينة غزة وشمال القطاع.

وأشار المراسل إلى نوعية المساعدات التي توزعها اللجنة، وتشمل كميات كبيرة من الدقيق والطرود الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى متعلقات النظافة الشخصية وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، كما تقوم اللجنة بتوزيع الخيام على المتضررين من المنخفضات الجوية التي ضربت المنطقة مؤخراً، حيث تسببت الأمطار في تضرر آلاف الخيام خلال فصل الشتاء.

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
طرق الوقاية من سرطان الرحم
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مياة الشرب بالشرقية
