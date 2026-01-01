متحدث اللجنة المصرية في غزة: نقدم الدعم اللازم والإغاثة العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني

أكد محمد منصور المتحدث الإعلامي للجنة المصرية في غزة، أن اللجنة المصرية تتواجد في قطاع غزة من أجل تقديم الدعم اللازم والإغاثة العاجلة وكل ما يلزم لأبناء الشعب الفلسطيني.

وقال منصور - في مداخلة لقناة إكسترا لايف - "إن اللجنة أعلنت اليوم عن انطلاق المرحلة الثالثة من حملة "قلوب تتخطى الحدود" والتي بدأت من مدينة رفح أقصى القطاع واستمرت إلى خان يونس واليوم من المحافظة الوسطى ، وبعدها ستنتقل هذه الحملة إلى مدينة غزة وإلى شمال القطاع".

وأضاف أن اللجنة المصرية مستمرة في عملها في قطاع غزة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا" والمؤسسات الأممية من أجل تقديم كل ما يلزم للشعب الفلسطيني من إغاثات وخيام ومستلزمات الحياة.

وأشار إلى أن القافلة المقدمة إلى المحافظة الوسطى تحتوي على أطنان من المواد الغذائية والبترولية بالإضافة إلى الخيام ، منوها بأن اللجنة المصرية لديها فرق طوارئ تعمل في الميدان لبحث ورصد أولويات المواطنين حتى يتم توزيع المساعدات وفقا للأولويات ، حيث بدأنا في البحث عن العائلات الأكثر احتياجا ونقدم لهم حزمة إيوائية تحتوي على خيمة وأغطية وفرش ومواد غذائية وطرود صحية ودقيق.

وأوضح أن اللجنة المصرية متواجدة وحاضرة أثناء المنخفضات الجوية في كل القطاع ، وتعمل على توفير المعدات الثقيلة وفرق الطوارئ لفتح الطرقات وإعادة هيكلتها وفرق أخرى تقوم بتوزيع المواد الغذائية والإغاثية على العوائل والمواطنين ، مشددا على أن اللجنة المصرية لديها إصرار على توصيل الخدمات الإغاثية للمواطنين الفلسطينيين بالرغم من عملها في ظل ظروف أمنية معقدة.

وكانت اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة قد أطلقت اليوم القافلة الإغاثية المخصصة للمحافظة الوسطى ، وقامت اللجنة بتوزيع أكثر من 79 ألف طرد إغاثي على أهالي المحافظة وتوزيع أيضا خيام للإيواء على الأهالي.