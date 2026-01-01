قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
إعلامي يعلن انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"
استشهاد المعتقل القشاعلة داخل سجن بئر السبع الإسرائيلي
انفجار سويسرا.. فرحة الكريسماس لم تكتمل في أفخم منتجعات التزلج
في ثواني وأنت بتحول.. مميزات جديدة في تطبيق إنستاباي 2026
المالية: أجور العاملين بالدولة تستحوذ على 14.4% من مصروفات الحكومة في 9 شهور
الاحتلال الإسرائيلي يفتح النار على السوريين في ريف القنيطرة الغربي
مبلغ ضخم.. كم بلغت ثروة محمد صلاح في عام 2025؟
رحم اللّٰه فقيدة المبادئ والقيم.. مصطفى بكري ينعى نيفين القاضي
سوريا.. قوات إسرائيلية تطلق النار تجاه مواطنين في ريف القنيطرة الغربي
رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق
أخبار العالم

متحدث اللجنة المصرية في غزة: نقدم الدعم اللازم والإغاثة العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني

 أكد محمد منصور المتحدث الإعلامي للجنة المصرية في غزة، أن اللجنة المصرية تتواجد في قطاع غزة من أجل تقديم الدعم اللازم والإغاثة العاجلة وكل ما يلزم لأبناء الشعب الفلسطيني.
وقال منصور - في مداخلة لقناة إكسترا لايف - "إن اللجنة أعلنت اليوم عن انطلاق المرحلة الثالثة من حملة "قلوب تتخطى الحدود" والتي بدأت من مدينة رفح أقصى القطاع واستمرت إلى خان يونس واليوم من المحافظة الوسطى ، وبعدها ستنتقل هذه الحملة إلى مدينة غزة وإلى شمال القطاع".
وأضاف أن اللجنة المصرية مستمرة في عملها في قطاع غزة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا" والمؤسسات الأممية من أجل تقديم كل ما يلزم للشعب الفلسطيني من إغاثات وخيام ومستلزمات الحياة.
وأشار إلى أن القافلة المقدمة إلى المحافظة الوسطى تحتوي على أطنان من المواد الغذائية والبترولية بالإضافة إلى الخيام ، منوها بأن اللجنة المصرية لديها فرق طوارئ تعمل في الميدان لبحث ورصد أولويات المواطنين حتى يتم توزيع المساعدات وفقا للأولويات ، حيث بدأنا في البحث عن العائلات الأكثر احتياجا ونقدم لهم حزمة إيوائية تحتوي على خيمة وأغطية وفرش ومواد غذائية وطرود صحية ودقيق.
وأوضح أن اللجنة المصرية متواجدة وحاضرة أثناء المنخفضات الجوية في كل القطاع ، وتعمل على توفير المعدات الثقيلة وفرق الطوارئ لفتح الطرقات وإعادة هيكلتها وفرق أخرى تقوم بتوزيع المواد الغذائية والإغاثية على العوائل والمواطنين ، مشددا على أن اللجنة المصرية لديها إصرار على توصيل الخدمات الإغاثية للمواطنين الفلسطينيين بالرغم من عملها في ظل ظروف أمنية معقدة. 
وكانت اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة قد أطلقت اليوم القافلة الإغاثية المخصصة للمحافظة الوسطى ، وقامت اللجنة بتوزيع أكثر من 79 ألف طرد إغاثي على أهالي المحافظة وتوزيع أيضا خيام للإيواء على الأهالي. 

متحدث اللجنة المصرية غزة المتحدث الإعلامي

