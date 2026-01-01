هيئة فلسطينية: الأزمة الإنسانية تزداد تعقيدا على كافة المستويات في غزة

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، إن الأزمة الإنسانية تزداد تعقيدا على كافة المستويات في قطاع غزة، مطالبا بضرورة إدخال البيوت المتنقلة "الكرفانات" من أجل إيواء الفلسطينيين في ظل الأجواء الشتوية القارسة .



وندد الشوا -في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم /الخميس/- باستمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع أبسط الاحتياجات الإنسانية وتقييد دخول المساعدات بكل أشكالها إلى القطاع، مشيرا إلى أن ما يدخل من مساعدات لا يرتقي إلى مستوى الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الاحتلال جراء التدمير الممنهج للبنى الاقتصادية والاجتماعية وزيادة اعتمادية المدنيين على المساعدات بشكل أساسي.



و لفت إلى أن نحو 900 ألف فلسطيني يعيشون في الخيام نتيجة تدمير جيش الاحتلال ما يقرب من 90% من المساكن والمنشآت والبنى التحتية، مؤكدا أن هناك حاجة إلى 300 ألف خيمة لإيواء سكان قطاع غزة في حين أن هذه الخيام لا تمثل الخيار الأساس لحل أزمة الإيواء حيث تتعرض للغرق والتدمير جراء المنخفضات الجوية.