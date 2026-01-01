قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية
الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع
«يغيّر كلامه ويدفع بالصفقات الفاشلة».. إسلام صادق يسخر من مواصفات المدير الفني الجديد للزمالك
عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين .. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة خلال 2026
دعاء للأبناء في العام الجديد.. ردده يحفظهم الله ويسعدهم
مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت.. محاولة فاشلة لاقتحام قصر كنسينجتون
ملف الحريف يتعقد.. الأهلي يتعثر فى تجديد عقده والزمالك يتراجع عن ضمه
متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق
أسرار لم تُكشف من قبل… شادي محمد يفتح الملفات المغلقة في الأهلي
إيران على صفيح ساخن.. صدامات بين محتجين وقوات الأمن بمحافظات الجنوب
الأوقاف تفتح باب التسجيل للأئمة الراغبين في أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى
هيئة فلسطينية: الأزمة الإنسانية تزداد تعقيدا على كافة المستويات في غزة

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، إن الأزمة الإنسانية تزداد تعقيدا على كافة المستويات في قطاع غزة، مطالبا بضرورة إدخال البيوت المتنقلة "الكرفانات" من أجل إيواء الفلسطينيين في ظل الأجواء الشتوية القارسة . 


وندد الشوا -في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم /الخميس/- باستمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع أبسط الاحتياجات الإنسانية وتقييد دخول المساعدات بكل أشكالها إلى القطاع، مشيرا إلى أن ما يدخل من مساعدات لا يرتقي إلى مستوى الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الاحتلال جراء التدمير الممنهج للبنى الاقتصادية والاجتماعية وزيادة اعتمادية المدنيين على المساعدات بشكل أساسي. 


و لفت إلى أن نحو 900 ألف فلسطيني يعيشون في الخيام نتيجة تدمير جيش الاحتلال ما يقرب من 90% من المساكن والمنشآت والبنى التحتية، مؤكدا أن هناك حاجة إلى 300 ألف خيمة لإيواء سكان قطاع غزة في حين أن هذه الخيام لا تمثل الخيار الأساس لحل أزمة الإيواء حيث تتعرض للغرق والتدمير جراء المنخفضات الجوية.

