الرئيس النمساوي في خطاب العام الجديد: لن نتبع أهواء الحكومات الأجنبية

أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن ينهي حالة التبعية لـ "أهواء ةالحكومات الأجنبي"، ومن الضروري أن تصبح أوروبا مستقلة في إمدادات الطاقة وفي العالم الرقمي، فضلاً عن اكتسابها "السيادة" في قدراتها الدفاعية.

وقال الرئيس النمساوي- في خطاب العام الجديد- إن "الاتحاد الأوروبي هو واحد من أكبر الاقتصادات في العالم، وقد حان الوقت للاعتراف بقوتنا وإدراك أننا نملك قوة تفاوضية".

وذكر الرئيس "أن أوروبا التي نعيش فيها هي مكان يحسدنا عليه الكثير والكثير من الناس. دعونا لا نسمح لأحد بأن يشوه صورة هذه القارة".

وأكد فان دير بيلين: "من المهم أن نستمر في الإيمان بالفكرة الأوروبية.

وشدد على أن هذا الأمر يتطلب التماسك، مشيراً إلى وجود رغبة "لتقسيم أوروبا من الخارج" من أجل السيطرة عليها اقتصادياً وسياسياً "بأسلوب إمبريالي تماماً".

وأضاف أنه من الأسهل بكثير "الهيمنة على دول صغيرة فردية بدلاً من اتحاد دول مثل الاتحاد الأوروبي يضم أكثر من 450 مليون نسمة".

