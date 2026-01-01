أعلنت إيران عن خطط لبيع أنظمة أسلحة متطورة باستخدام العملات الرقمية، في خطوة تشير إلى نهج جديد في مواجهة التحديات الاقتصادية والتجارة الدولية، وفقًا لتقارير.

ارتفاع التضخم في إيران

وتعاني إيران من انخفاض قيمة عملتها وارتفاع التضخم، حيث وصل الريال إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار في عام 2025، بحسب وكالة رويترز.

كما واجهت الحكومة الإيرانية احتجاجات شعبية بسبب الصعوبات الاقتصادية، مما دفع إلى المطالبة بالإصلاح والاستجابة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية.

يُعدّ قرار استخدام العملات الرقمية في المعاملات عالية القيمة أمرًا لافتًا للنظر في ظل البيئة التنظيمية العالمية، حيث تعمل العديد من الدول على تعزيز معايير مكافحة غسل الأموال والإبلاغ الضريبي، وفقًا لتحليلات القطاع.

انهيار الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات الغربية

وقد تأثر الاقتصاد الإيراني بشدة بالعقوبات الغربية والنزاعات الإقليمية، مما أدى إلى خسارة كبيرة في قيمة الريال ومعدل تضخم بلغ 42.5%، وفقًا للبيانات المالية.

استقال محافظ البنك المركزي الإيراني مؤخرًا وسط ضغوط اقتصادية، مع استمرار انخفاض قيمة العملة رغم تدخل الحكومة، وفقًا لرويترز.

ويقول محللون ماليون إن سياسات التحرير الاقتصادي ساهمت في تقلبات سوق العملات المفتوحة.