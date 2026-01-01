قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق قرية فلسطينية
تخطت 4 مليارات دولار.. حجم الصادرات الزراعية يتجاوز 9.2 مليون طن في 2025
شبورة كثيفة وأمطار متوقعة.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية وطقس شديد البرودة صباح الجمعة
فقدان 8 فرنسيين في انفجار بمنتجع للتزلج بسويسرا
ضربة موجعة للدعم السريع.. غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة قائده
وزير الزراعة: نستهدف رفع إنتاج القمح المحلي إلى 11 مليون طن
الدوري الإنجليزي.. تعادل سلبي يعقد حسابات الصدارة لـ مانشستر سيتي
تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة
سعر أقل عيار ذهب اليوم 2-1-2026
العالم على موعد مع ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 25 عاما.. ما هي؟
الخارجية الأمريكية تحث الصين على ضبط النفس ووقف أنشطتها العسكرية حول تايوان
أخبار العالم

إيران تعرض بيع أنظمة أسلحة متطورة مقابل عملات مشفرة

عملات مشفرة
عملات مشفرة
قسم الخارجي

أعلنت إيران عن خطط لبيع أنظمة أسلحة متطورة باستخدام العملات الرقمية، في خطوة تشير إلى نهج جديد في مواجهة التحديات الاقتصادية والتجارة الدولية، وفقًا لتقارير. 

ارتفاع التضخم في إيران

وتعاني إيران من انخفاض قيمة عملتها وارتفاع التضخم، حيث وصل الريال إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار في عام 2025، بحسب وكالة رويترز. 

كما واجهت الحكومة الإيرانية احتجاجات شعبية بسبب الصعوبات الاقتصادية، مما دفع إلى المطالبة بالإصلاح والاستجابة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية.

يُعدّ قرار استخدام العملات الرقمية في المعاملات عالية القيمة أمرًا لافتًا للنظر في ظل البيئة التنظيمية العالمية، حيث تعمل العديد من الدول على تعزيز معايير مكافحة غسل الأموال والإبلاغ الضريبي، وفقًا لتحليلات القطاع. 

انهيار الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات الغربية

وقد تأثر الاقتصاد الإيراني بشدة بالعقوبات الغربية والنزاعات الإقليمية، مما أدى إلى خسارة كبيرة في قيمة الريال ومعدل تضخم بلغ 42.5%، وفقًا للبيانات المالية.

استقال محافظ البنك المركزي الإيراني مؤخرًا وسط ضغوط اقتصادية، مع استمرار انخفاض قيمة العملة رغم تدخل الحكومة، وفقًا لرويترز. 

ويقول محللون ماليون إن سياسات التحرير الاقتصادي ساهمت في تقلبات سوق العملات المفتوحة.

أنظمة أسلحة متطورة إيران عملات مشفرة العملات الرقمية ارتفاع التضخم مكافحة غسل الأموال محافظ البنك المركزي الإيراني

