إصابة لاعب ميتز الفرنسي في حريق منتجع للتزلج بسويسرا

أعلن نادي ميتز الفرنسي لكرة القدم عن إصابة لاعبه طاهيريس دوس سانتوس في حريق اندلع في حانة “لو كونستليشن” بجبال الألب بسويسرا.

إصابة لاعب فرنسي في حريق سويسرا

وأفاد نادي ميتز الفرنسي في بيان له أن اللاعب الشاب طاهيريس دوس سانتوس، البالغ من العمر 19 عامًا، وهو لاعب متدرب في النادي، كان من بين المصابين في الحريق الذي اندلع في الحانة.

وجاء في البيان أن اللاعب "أصيب بحروق بالغة، وتم نقله جوًا إلى ألمانيا حيث يتلقى العلاج"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأضاف نادي ميتز، الذي ينافس في الدوري الفرنسي الممتاز، أن "إدارة النادي ولاعبيه ومدربيه وموظفيه مصدومون، ويتوجهون بأحر التعازي إلى طاهيريس"، وأن النادي يعمل على تسهيل عودته إلى وطنه.

حريق منتجع تزلج في سويسرا

يذكر أن حريق كبير اندلع في حانة "لو كونستليشن" بجبال الألب السويسرية خلال احتفالات رأس السنة في منتجع تزلج كران مونتانا.

وقال سائح من نيويورك إنه صوّر ألسنة اللهب البرتقالية المتوهجة وهي تتصاعد من الحانة، وأخبر وكالة فرانس برس أنه رأى أشخاصًا يركضون ويصرخون في الظلام.

وصف شاهد عيان، في حديثه لقناة BFMTV الفرنسية، أشخاصًا يكسرون النوافذ هربًا من الحريق، بعضهم مصاب بجروح خطيرة، وأهالي مذعورين يهرعون إلى مكان الحادث بسياراتهم للاطمئنان على سلامة أطفالهم.

قال الشاب إنه شاهد نحو عشرين شخصًا يتدافعون للخروج، وشبّه المشهد بـ"فيلم رعب" وهو يتكشف أمامه في الشارع.

وصرح رئيس الحكومة الإقليمية، ماتياس رينارد، قائلًا: "كان من المفترض أن تكون هذه الليلة لحظة احتفال وتضامن، لكنها تحولت إلى كابوس".

ويُعتقد أن عشرات الأشخاص لقوا حتفهم وأصيب نحو مئة آخرين في الحريق وأفاد مسؤولون أن العديد من الضحايا كانوا في سن المراهقة والعشرينيات.