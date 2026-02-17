من أجل قلوب أطفالنا.. جامعة بنها تنظم قافلة طبية بمدرسة زاوية بلتان الإعدادية بطوخ

نظمت جامعة بنها قافلة طبية متخصصة بمدرسة زاوية بلتان الإعدادية بمركز طوخ ضمن فعاليات مبادرة " من أجل قلوب أطفالنا" لتوقيع الكشف الطبي على طلاب المدارس.



جاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبالتعاون مع ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ، وبتنسيق رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الكشف على الحالات

من جانبها أضافت الدكتورة نيرمين عدلي ، أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي شمل 40 حالة أطفال، و64 حالة رمد، و 32 حالة أنف وأذن بإجمالي 136 حالة ، بالإضافة إلي عمل 11 نظارة طبية وتم صرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات والفحوصات اللازمة.