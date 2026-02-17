قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جولة مفاجئة.. وكيل وزارة صحة المنوفية يتفقد مستشفى الجراحات المتخصصة

جولة وكيل صحة المنوفية
جولة وكيل صحة المنوفية
مروة فاضل

 أجرى الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مرورًا تفقديًا على مستشفى الجراحات المتخصصة (المخ والأعصاب سابقًا)، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

شملت الجولة تفقد قسم الاستقبال للتأكد من جاهزيته وسرعة التعامل مع الحالات، ومراجعة انتظام تواجد الأطقم الطبية في أماكن عملهم.

كما تفقد وكيل الوزارة  القسم الداخلي، وقسم الأشعة، والمعمل، للاطمئنان على كفاءة التشغيل وتوافر المستلزمات الطبية، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة وفعالة.

وتابع  العمل داخل العناية المركزة، حيث اطمأن على الحالة العامة للمرضى ومستوى الرعاية المقدمة، مؤكدًا على الالتزام بالبروتوكولات الطبية ومعايير مكافحة العدوى. 

كما تفقد قسم العمليات، وراجع دفاتر تسجيل العمليات الجراحية، واطلع على عدد العمليات المنفذة وقوائم الانتظار، للتأكد من عدم وجود أي عمليات مؤجلة وضمان سرعة تقديم الخدمة للمرضى وفقًا للأولويات الطبية.

وخلال المرور، حرص وكيل الوزارة على التحاور مع الحالات المحجوزة وذويهم للاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة والرعاية الطبية المقدمة، والتأكد من تلبية احتياجاتهم، موجّهًا بسرعة التعامل مع أي ملاحظات لضمان رضا المرضى وتحسين تجربة تلقي الخدمة. 

وأكد وكيل الوزارة خلال الجولة أن المرور الميداني المفاجئ يُعد أداة أساسية لضبط منظومة العمل، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الانضباط داخل المنشآت الطبية.

وأضاف أن المتابعة المستمرة تسهم في رصد أي تحديات على أرض الواقع والتعامل الفوري معها، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ويعزز ثقتهم في المنظومة الصحية.

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة مديرية الشئون الصحية بالمنوفية لتكثيف المرور على المنشآت الصحية، دعمًا لرفع كفاءة الأداء، وتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم الرعاية الطبية.

