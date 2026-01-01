قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الافتتاح في 2030.. عمرو مصطفى: هعمل متحف لأعمالي اسمه العمراوي
تخفيف الحكم على المتهمين بسرقة فيلا والد وزير الاتصالات
استمر 7 سنوات.. 6 معلومات عن خطيب مسجد الأهلي المنتقل من الزمالك
غياب مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. مدبولي يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
أخبار العالم

محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري

الإسعاف أمام المنتجع السويسري
الإسعاف أمام المنتجع السويسري
ناصر السيد

اندلع حريق في حانة بجبال الألب السويسرية خلال احتفالات رأس السنة في منتجع تزلج فاخر، وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إنه يتوقع مقتل العشرات إلى جانب إصابة نحو مئة شخص معظمهم بإصابات خطيرة.

حريق في منتج تزلج سويسري

واندلع الحريق في حانة "لو كونستليشن" المكتظة بالزبائن، فجر الخميس في كران مونتانا، إحدى أبرز وجهات التزلج في أوروبا.

وأفادت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان لها بأن الشرطة السويسرية تعتقد أن نحو أربعين شخصًا لقوا حتفهم ويُعتقد أن الضحايا ينتمون إلى عدة دول.

وقال المحققون إنه لا توجد أي دلائل على وجود عمل إرهابي أو حريق متعمد. وأضافت الوزارة أنه تعذر التعرف على هوية الضحايا فورًا بسبب شدة الحروق التي لحقت بهم.

وأكد قائد شرطة كانتون فاليه، فريدريك جيسلر أنه يجري العمل حاليًا على تحديد هوية الضحايا وإبلاغ عائلاتهم، لكن "هذا سيستغرق وقتًا، ومن السابق لأوانه في الوقت الراهن تقديم رقم دقيق".

وقال في مؤتمر صحفي عقب هذه الكارثة التي تُعدّ من أسوأ المآسي في تاريخ سويسرا الحديث: "نشعر بصدمة وحزن عميقين".

وقال سائح من نيويورك إنه صوّر ألسنة اللهب البرتقالية المتوهجة وهي تتصاعد من الحانة، وأخبر وكالة فرانس برس أنه رأى أشخاصًا يركضون ويصرخون في الظلام.

وصف شاهد عيان، في حديثه لقناة BFMTV الفرنسية، أشخاصًا يكسرون النوافذ هربًا من الحريق، بعضهم مصاب بجروح خطيرة، وأهالي مذعورين يهرعون إلى مكان الحادث بسياراتهم للاطمئنان على سلامة أطفالهم.

قال الشاب إنه شاهد نحو عشرين شخصًا يتدافعون للخروج، وشبّه المشهد بـ"فيلم رعب" وهو يتكشف أمامه في الشارع.

وصرح رئيس الحكومة الإقليمية، ماتياس رينارد، قائلًا: "كان من المفترض أن تكون هذه الليلة لحظة احتفال وتضامن، لكنها تحولت إلى كابوس".

ويُعتقد أن عشرات الأشخاص لقوا حتفهم وأصيب نحو مئة آخرين في الحريق وأفاد مسؤولون أن العديد من الضحايا كانوا في سن المراهقة والعشرينيات.

ووصف شهود عيان تدفقًا هائلًا من الناس وهم يحاولون يائسين الفرار من ملهى ليلي في الطابق السفلي عبر درج ضيق وباب صغير.

امتلأت مستشفيات كانتون فاليه عن آخرها، وأعلنت حالة الطوارئ، ونُقل المصابون إلى مستشفيات مختلفة في أنحاء سويسرا.

وأفاد مسؤولون أنه تم إرسال مروحيات وسيارات إسعاف إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة للضحايا الذين ينتمون إلى عدة دول. 

محرقة رأس السنة جبال الألب منتجع تزلج سويسري وزارة الخارجية الإيطالية الشرطة السويسرية

