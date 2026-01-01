محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري

اندلع حريق في حانة بجبال الألب السويسرية خلال احتفالات رأس السنة في منتجع تزلج فاخر، وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إنه يتوقع مقتل العشرات إلى جانب إصابة نحو مئة شخص معظمهم بإصابات خطيرة.

حريق في منتج تزلج سويسري

واندلع الحريق في حانة "لو كونستليشن" المكتظة بالزبائن، فجر الخميس في كران مونتانا، إحدى أبرز وجهات التزلج في أوروبا.

وأفادت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان لها بأن الشرطة السويسرية تعتقد أن نحو أربعين شخصًا لقوا حتفهم ويُعتقد أن الضحايا ينتمون إلى عدة دول.

وقال المحققون إنه لا توجد أي دلائل على وجود عمل إرهابي أو حريق متعمد. وأضافت الوزارة أنه تعذر التعرف على هوية الضحايا فورًا بسبب شدة الحروق التي لحقت بهم.

وأكد قائد شرطة كانتون فاليه، فريدريك جيسلر أنه يجري العمل حاليًا على تحديد هوية الضحايا وإبلاغ عائلاتهم، لكن "هذا سيستغرق وقتًا، ومن السابق لأوانه في الوقت الراهن تقديم رقم دقيق".

وقال في مؤتمر صحفي عقب هذه الكارثة التي تُعدّ من أسوأ المآسي في تاريخ سويسرا الحديث: "نشعر بصدمة وحزن عميقين".

وقال سائح من نيويورك إنه صوّر ألسنة اللهب البرتقالية المتوهجة وهي تتصاعد من الحانة، وأخبر وكالة فرانس برس أنه رأى أشخاصًا يركضون ويصرخون في الظلام.

وصف شاهد عيان، في حديثه لقناة BFMTV الفرنسية، أشخاصًا يكسرون النوافذ هربًا من الحريق، بعضهم مصاب بجروح خطيرة، وأهالي مذعورين يهرعون إلى مكان الحادث بسياراتهم للاطمئنان على سلامة أطفالهم.

قال الشاب إنه شاهد نحو عشرين شخصًا يتدافعون للخروج، وشبّه المشهد بـ"فيلم رعب" وهو يتكشف أمامه في الشارع.

وصرح رئيس الحكومة الإقليمية، ماتياس رينارد، قائلًا: "كان من المفترض أن تكون هذه الليلة لحظة احتفال وتضامن، لكنها تحولت إلى كابوس".

ويُعتقد أن عشرات الأشخاص لقوا حتفهم وأصيب نحو مئة آخرين في الحريق وأفاد مسؤولون أن العديد من الضحايا كانوا في سن المراهقة والعشرينيات.

ووصف شهود عيان تدفقًا هائلًا من الناس وهم يحاولون يائسين الفرار من ملهى ليلي في الطابق السفلي عبر درج ضيق وباب صغير.

امتلأت مستشفيات كانتون فاليه عن آخرها، وأعلنت حالة الطوارئ، ونُقل المصابون إلى مستشفيات مختلفة في أنحاء سويسرا.

وأفاد مسؤولون أنه تم إرسال مروحيات وسيارات إسعاف إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة للضحايا الذين ينتمون إلى عدة دول.