اسمه الحقيقي إيفانز إيشون .. القبض على الغاني إيبو نوح

أفادت تقارير صحفية بأن الشرطة في غانا قامت بتوقيف شخص كان يقدّم نفسه باسمٍ مزيف هو «إيبو نوح»، قبل أن تُظهر التحقيقات أن اسمه الحقيقي إيفانز إيشون، وذلك على خلفية أنشطة أثارت قلقًا واسعًا في البلاد.



وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد بدأت قصته مع ادعاءات دينية وجمع أموال من المواطنين، ما دفع السلطات إلى التدخل.



ولم تُعلن التهم رسميًا حتى الآن، إلا أن تقارير ترجّح توجيه اتهامات تتعلق بالإخلال بالنظام العام والنصب والاحتيال، وهي تهم قد تفضي في حال ثبوتها إلى السجن حتى 25 عامًا وغرامات مالية كبيرة.

وأثار شاب يبلغ من العمر 30 عاما يطلق على نفسه لقب “إيبوه نوح”الجدل بظاهرة ادعائه النبوة و تلقيه رسالة من الله ببناء سفن لإنقاذ البشر من طوفان سيبدأ في 25 ديسمبر الجاري.

ونشر "إيبوه نوح" العديد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ينشر فيها أفكاره.



و أظهرت مقاطع فيديو وهو يعرض أكواما من الخشب وقوارب صغيرة، ويقول إنها ستنقذ 600 مليون شخص حول العالم عندما يرتفع منسوب المياه.



كما بينت مقاطع أخرى، "إيبوه نوح" ومساعديه وهم يعملون بالمطارق على بناء عدة قوارب،

ورغم غرابة أفكاره ، فإن آلاف الأشخاص يتابعوه و تنتشر فيديوهات عنه سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي.