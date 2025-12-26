شاب غاني يدعي النبوة ويبني سفنا لإنقاذ البشر من طوفان 25 ديسمبر

أثار شاب يبلغ من العمر 30 عاما يطلق على نفسه لقب “إيبوه نوح”الجدل بظاهرة ادعائه النبوة و تلقيه رسالة من الله ببناء سفن لإنقاذ البشر من طوفان سيبدأ في 25 ديسمبر الجاري.

ونشر "إيبوه نوح" العديد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ينشر فيها أفكاره.



و أظهرت مقاطع فيديو وهو يعرض أكواما من الخشب وقوارب صغيرة، ويقول إنها ستنقذ 600 مليون شخص حول العالم عندما يرتفع منسوب المياه.

كما بينت مقاطع أخرى، "إيبوه نوح" ومساعديه وهم يعملون بالمطارق على بناء عدة قوارب،

ورغم غرابة أفكاره ، فإن آلاف الأشخاص يتابعوه و تنتشر فيديوهات عنه سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي.