توقعات العرافة العمياء لعام 2026 تثير الجدل .. ماذا سيحدث في العالم؟

مع اقتراب انتهاء عام 2025، عادت توقعات العرافة العمياء البلغارية الشهيرة بابا فانغا إلى الواجهة من جديد، بعدما انتشرت تساؤلات حول ما الذي ينتظر العالم في عام 2026.

بابا فانغا التي يلقبها البعض بـ”العرافة العمياء”، اشتهرت بتنبؤات نسبت إليها عن أحداث عالمية كبرى، مثل جائحة كورونا، ووفاة الأميرة ديانا، وكارثة تشيرنوبيل، وتسونامي المحيط الهندي عام 2004، وهو ما جعل توقعاتها محل اهتمام وجدل واسع، رغم تشكيك كثيرين في صحتها واعتبارها مجرد مصادفات وخرافات.

أبرز توقعات العرافة العمياء

لعام 2026:

– الحرب العالمية الثالثة:

تشير بعض التوقعات المنسوبة إليها إلى احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة نتيجة تصاعد التوترات الدولية، مع حديث عن صراع محتمل يتعلق بتايوان.

– التواصل مع كائنات فضائية:

تزعم التنبؤات أن عام 2026 قد يشهد أول اتصال مباشر بين البشر وكائنات فضائية، وتحديدا في شهر نوفمبر، من خلال ظهور مركبة فضائية تدخل الغلاف الجوي للأرض.

– هيمنة الذكاء الاصطناعي:

وفقا لما ينسب إلى بابا فانغا، قد يصل الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة يسيطر فيها على البشر، مع التطور السريع للتكنولوجيا في السنوات الأخيرة.

إلى جانب ذلك، تتحدث التوقعات عن كوارث طبيعية عنيفة وأزمات اقتصادية عالمية قد يشهدها العالم خلال عام 2026.

