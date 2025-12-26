قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يقصف أهدافا تابعة لحزب الله في لبنان
كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف.. 5 نصائح فعالة لمستخدمي أندرويد
خبراء يحذرون: موسم حفلات نهاية العام يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية
أسعار الذهب في مصر اليوم.. الجنيه الذهب يقترب من 48 ألف جنيه
وفقا لقانون العمل الجديد.. الإجازات السنوية المحسوبة مقابل أجر
الطقس اليوم .. أجواء شديدة البرودة ليلا وأمطار تضرب هذه المحافظات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. آخر تحديث
«الحكومة»: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية
العالم غير آمن.. تفاصيل خطة كوريا الشمالية لتطوير برنامج الصواريخ
سويلم: نقلة نوعية في استراتيجية تطوير الكوادر البشرية بوزارة الري
تتجاوز 58 مليار دولار .. اليابان توافق على ميزانية دفاع قياسية
عيار 21 يقارب الـ 6 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

خبراء يحذرون: موسم حفلات نهاية العام يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية

موسم حفلات نهاية العام يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية
موسم حفلات نهاية العام يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية
هاجر هانئ

حذر الأطباء من ارتفاع حالات طوارئ النوبات القلبية خلال موسم حفلات نهاية العام، وخاصة بين الأشخاص في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر. ويمكن أن يؤدي الإفراط في شرب الكحول، والإفراط في تناول الطعام، والتوتر، وقلة النوم، والخمول إلى متلازمة القلب خلال العطلات، مما يزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، والنوبات القلبية.

مع اقتراب احتفالات نهاية العام، تتزايد الخطط للقاء الأصدقاء والاستمتاع والاحتفال. إلا أن الأطباء يحذرون من اتجاه مقلق يتمثل في ارتفاع عدد الشباب الذين يُبلغون عن مشاكل قلبية، تشمل الخفقان وارتفاع ضغط الدم، وحتى أعراض النوبة القلبية، بما في ذلك ألم الصدر.

في حين أن مشاكل القلب والأوعية الدموية تعتبر في الغالب خطراً كبيراً على فئات مثل كبار السن وأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية كامنة، إلا أن التغيرات الأخيرة في النظام الغذائي وأنماط الحياة جعلت الكثيرين في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر أكثر عرضة لدخول المستشفيات في فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة بسبب حالة تُعرف باسم متلازمة القلب في العطلات.

ما هي متلازمة القلب في العطلات؟

يُعرف أيضًا باسم اضطراب نظم القلب أو الرجفان الأذيني، ويمكن أن تحدث متلازمة القلب في العطلات بسبب الإفراط في شرب الكحول وتناول الطعام خلال العطلات أو عطلات نهاية الأسبوع، مما قد يؤدي إلى أعراض مثل الخفقان وضيق التنفس والتعب.

بحسب الأطباء، ترتبط هذه الحالة في الغالب بتأثيرات الكحول على خلايا القلب، مما يسبب إشارات كهربائية غير منتظمة، وعلى الرغم من أنها غالباً ما تتحسن مع الامتناع عن الكحول، إلا أنها تسلط الضوء على مخاطر الإفراط في تناول الكحول والوجبات السريعة المحملة بالملح والدهون المشبعة - مما يتطلب الترطيب والرعاية الطبية إذا استمرت الأعراض أو كانت شديدة.

يقول الخبراء إن ذلك يحدث أيضاً بسبب قلة الحركة والتوتر، سواءً كان عاطفياً أو مالياً. كما يتسبب الطقس البارد في تضيق الأوعية الدموية، مما يزيد من خطر تمزق اللويحات واحتمالية الإصابة بنوبة قلبية.

أسباب الجلطات والنوبات القلبية


 

ما هي عوامل الخطر للإصابة بمتلازمة القلب خلال العطلات؟

قد تُصاب بمتلازمة القلب أثناء العطلات حتى لو لم تكن تعاني من أي مشكلة في القلب. ولكن تزداد احتمالية إصابتك بالرجفان الأذيني نتيجة تناول الكحول إذا كنت:

-تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو فرط ضغط الدم
-تعاني من مشكلة في بنية قلبك، مثل الصمامات

-لديك حالات تؤثر على قلبك وأوعيتك الدموية واستخدامك للطاقة

-أكبر من 65 عامًا

-يعاني من انقطاع النفس النومي

-يعاني من مرض السكري

-يعانون من السمنة
 

طرق الوقاية من متلازمة القلب أثناء العطلات

يمكن الوقاية من متلازمة القلب المرتبطة بالعطلات، حيث يذكرنا الأطباء بأن الاعتدال هو المفتاح عند الاحتفال. ويوصي الخبراء بذلك.

-تجنب الإفراط في شرب الكحول

-عدم الإفراط في تناول الطعام

يمكن أن تسبب الأطعمة المالحة الجفاف، مما يؤدي أيضاً إلى زيادة مستويات ضغط الدم.

-جفاف

اشرب ما لا يقل عن 8 إلى 10 أكواب من الماء، خاصة إذا كنت تتناول المشروبات الكحولية أو السكرية، لتجنب الجفاف.

-إدارة مستويات التوتر

من المهم إدارة جميع أنواع الضغوطات المصاحبة للعطلات، مثل الأمور المالية والعلاقات، وهو ما يمكنك القيام به من خلال التأمل أو تمارين التنفس.

-أعط الأولوية للنوم الكافي

نم لمدة تتراوح بين 7 إلى 8 ساعات للتأكد من أنك لن تشعر بالإرهاق من الحفلات والتجمعات الاجتماعية

-ممارسة الرياضة

احرص على المشي ما لا يقل عن 5000 إلى 10000 خطوة خلال العطلة لتقليل المخاطر، مع حرق بعض السعرات الحرارية الإضافية التي تستهلكها خلال العطلات.

المصدر: timesnownews

النوبات القلبية ارتفاع ضغط الدم احتفالات نهاية العام الأوعية الدموية مشاكل القلب متلازمة القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 26-12-2025

الزمالك

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة من سموحة بهدف دون رد

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

ترشيحاتنا

تكريم رموز وطنية وبورسعيدية خلال مؤتمر الصالون البحري

نائب محافظ بورسعيد يشهد فعاليات الصالون البحري ويؤكد دعم المحافظة للثقافة والوعي الوطني

محافظ أسيوط يختتم جولات ميدانية مع وفد هندي لتوطين تكنولوجيا حديثة في رصف الطرق

تجربة هندية على طرق أسيوط.. محافظ الإقليم يختتم مباحثات توطين التكنولوجيا

جانب من الحدث

أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يلتقي رئيس مركز بحوث الصحراء ويبحثان تعزيز التنمية الزراعية والمشروعات

بالصور

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .

فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد