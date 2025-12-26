خبراء يحذرون: موسم حفلات نهاية العام يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية

حذر الأطباء من ارتفاع حالات طوارئ النوبات القلبية خلال موسم حفلات نهاية العام، وخاصة بين الأشخاص في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر. ويمكن أن يؤدي الإفراط في شرب الكحول، والإفراط في تناول الطعام، والتوتر، وقلة النوم، والخمول إلى متلازمة القلب خلال العطلات، مما يزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، والنوبات القلبية.

مع اقتراب احتفالات نهاية العام، تتزايد الخطط للقاء الأصدقاء والاستمتاع والاحتفال. إلا أن الأطباء يحذرون من اتجاه مقلق يتمثل في ارتفاع عدد الشباب الذين يُبلغون عن مشاكل قلبية، تشمل الخفقان وارتفاع ضغط الدم، وحتى أعراض النوبة القلبية، بما في ذلك ألم الصدر.

في حين أن مشاكل القلب والأوعية الدموية تعتبر في الغالب خطراً كبيراً على فئات مثل كبار السن وأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية كامنة، إلا أن التغيرات الأخيرة في النظام الغذائي وأنماط الحياة جعلت الكثيرين في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر أكثر عرضة لدخول المستشفيات في فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة بسبب حالة تُعرف باسم متلازمة القلب في العطلات.

ما هي متلازمة القلب في العطلات؟

يُعرف أيضًا باسم اضطراب نظم القلب أو الرجفان الأذيني، ويمكن أن تحدث متلازمة القلب في العطلات بسبب الإفراط في شرب الكحول وتناول الطعام خلال العطلات أو عطلات نهاية الأسبوع، مما قد يؤدي إلى أعراض مثل الخفقان وضيق التنفس والتعب.

بحسب الأطباء، ترتبط هذه الحالة في الغالب بتأثيرات الكحول على خلايا القلب، مما يسبب إشارات كهربائية غير منتظمة، وعلى الرغم من أنها غالباً ما تتحسن مع الامتناع عن الكحول، إلا أنها تسلط الضوء على مخاطر الإفراط في تناول الكحول والوجبات السريعة المحملة بالملح والدهون المشبعة - مما يتطلب الترطيب والرعاية الطبية إذا استمرت الأعراض أو كانت شديدة.

يقول الخبراء إن ذلك يحدث أيضاً بسبب قلة الحركة والتوتر، سواءً كان عاطفياً أو مالياً. كما يتسبب الطقس البارد في تضيق الأوعية الدموية، مما يزيد من خطر تمزق اللويحات واحتمالية الإصابة بنوبة قلبية.





ما هي عوامل الخطر للإصابة بمتلازمة القلب خلال العطلات؟

قد تُصاب بمتلازمة القلب أثناء العطلات حتى لو لم تكن تعاني من أي مشكلة في القلب. ولكن تزداد احتمالية إصابتك بالرجفان الأذيني نتيجة تناول الكحول إذا كنت:

-تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو فرط ضغط الدم

-تعاني من مشكلة في بنية قلبك، مثل الصمامات

-لديك حالات تؤثر على قلبك وأوعيتك الدموية واستخدامك للطاقة

-أكبر من 65 عامًا

-يعاني من انقطاع النفس النومي

-يعاني من مرض السكري

-يعانون من السمنة



طرق الوقاية من متلازمة القلب أثناء العطلات

يمكن الوقاية من متلازمة القلب المرتبطة بالعطلات، حيث يذكرنا الأطباء بأن الاعتدال هو المفتاح عند الاحتفال. ويوصي الخبراء بذلك.

-تجنب الإفراط في شرب الكحول

-عدم الإفراط في تناول الطعام

يمكن أن تسبب الأطعمة المالحة الجفاف، مما يؤدي أيضاً إلى زيادة مستويات ضغط الدم.

-جفاف

اشرب ما لا يقل عن 8 إلى 10 أكواب من الماء، خاصة إذا كنت تتناول المشروبات الكحولية أو السكرية، لتجنب الجفاف.

-إدارة مستويات التوتر

من المهم إدارة جميع أنواع الضغوطات المصاحبة للعطلات، مثل الأمور المالية والعلاقات، وهو ما يمكنك القيام به من خلال التأمل أو تمارين التنفس.

-أعط الأولوية للنوم الكافي

نم لمدة تتراوح بين 7 إلى 8 ساعات للتأكد من أنك لن تشعر بالإرهاق من الحفلات والتجمعات الاجتماعية

-ممارسة الرياضة

احرص على المشي ما لا يقل عن 5000 إلى 10000 خطوة خلال العطلة لتقليل المخاطر، مع حرق بعض السعرات الحرارية الإضافية التي تستهلكها خلال العطلات.

المصدر: timesnownews