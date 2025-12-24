قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرع طريقة لإصدار شهادة مُخالفات المرور الإلكترونية
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 24-12-2025
ضياء السيد: أحمد ابني وراء اكتشاف «مرموش» وضمّه لمنتخب مصر
منصة استثمارية موحدة ونافذة للفرص.. انطلاقة جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وعُمان
ضياء السيد: محمد صلاح يصنع أجواءً إيجابية داخل المنتخب وتغيير إمام عاشور كان مُتسرعًا
منها أصغر رقاقة ذكاء اصطناعي.. 10 اكتشافات في 2025 قد تُعيد تشكيل العالم | تعرّف عليها
دعاء اليوم الرابع من رجب .. 4 كلمات تكتب لك الصحة والعافية والرزق
رغم اهتزاز المستوى.. مُحلل رياضي يحسم موقف حارس مصر أمام جنوب إفريقيا
تسهيلات جديدة| «السكة الحديد»: حجز المقاعد المكيفة متاح قبل السفر بـ15 يومًا.. و4% مقاعد طوارئ
خالد جلال: لم أتوقع التشكيل أمام زيمبابوي.. ولقاء جنوب إفريقيا سيكون صعبًا | فيديو
لثلاثة مواسم .. الزمالك يُجدّد عقد نجمه الشاب محمد حمد | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

3 أبراج الأكثر حظا في الحب سنة 2026 .. أنت منهم؟

ابراج
ابراج
حياة عبد العزيز

مع اقتراب عام 2026، يزداد اهتمام كثيرين بماذا يحمل الفلك في مسار العلاقات العاطفية والحب، وتشير توقعات الخبراء في علم الأبراج إلى أن بعض علامات البروج ستكون أكثر حظًا في الحب والرومانسية خلال العام الجديد، بفضل تأثير حركة الكواكب وتآثر طاقات الفلك التي تعزز فرص اللقاءات العميقة والنمو العاطفي. 

الأبراج المحظوظة في الحب 

نستعرض خلال هذا التقرير الابراج الاكثر حظا في الحب عام 2026 وفقا لموقع WeMystic

برج السرطان : 

يُعد برج السرطان من أكثر الأبراج حظًا في الحب خلال عام 2026، إذ تستفيد طاقاته العاطفية من موقع كوكب المشتري، ما يعزز الشعور بالثقة والجاذبية ويخلق فرصًا جديدة للتقرّب العميق من الشريك. 

هذا العام يُتيح أمام مواليد السرطان فرصة شفاء العلاقات القديمة، وفتح قلبهم أمام حب جديد متوازن يحقق استقرارًا ودفئًا عاطفيًا. 

برج الجدي : 

يشهد مواليد برج الجدي عام 2026 طاقة فلكية داعمة في الحب، خاصةً في العلاقات الجادة، وفقًا للتوقعات، فإن التوافق بين طاقات المشتري وتأثيرات الفلك يعزز الاستقرار والالتزام داخل الشراكات العاطفية، وقد تكون هذه السنة المناسبة للارتباط الرسمي أو تعزيز العلاقات الطويلة القائمة. 

برج الحوت : 

يمتاز برج الحوت بطبيعته الحالمة والعاطفية، وفي 2026 يعزز وجود كوكب المشتري والزهرة فرص اللقاءات العاطفية ذات البُعد الروحي، مما يجعل الحب أكثر عمقًا ودفئًا من المحتمل أن تكتشف العلاقات في هذا العام مستويات جديدة من التفاهم، وقد تنمو بعض الروابط إلى التزام جاد أو شراكات متينة.

حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم برج الحمل برج العقرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

مشغولات ذهبية

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. تحرك أسعار الدواجن في الأسواق

الدولار

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

هيفاء وهبي

فيديو خادش.. تحرك جديد من جهات التحقيق في بلاغ هيفاء وهبي

وزير التعليم

حافز التدريس .. وزير التعليم يكشف جهود تحسين رواتب المعلمين

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

ترشيحاتنا

جهود جامعية

مجلس شئون التعليم بجامعة أسوان يبحث انتظام الامتحانات.. ويؤكد الجاهزية الكاملة لـ18كلية ومعهدين

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 24-12-2025

صورة موضوعية

رئيس مدينة الغردقة يلتقي أهالي «زرزارة» ويطمئنهم ببدء تسكينهم في «الروضة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد