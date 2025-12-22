3 أبراج سنة 2026 وش الخير عليهم .. أنت منهم؟

ابتداءً من السنة الجديدة 2026 يدخل الشمس إلى برج الجدي، حاملةً معها طاقة جديدة تدفع نحو الصدق، والوضوح، والتواصل المباشر، هذا الانتقال الفلكي يسلّط الضوء على أنماط التفكير القديمة التي تعيق التقدم، ويكشف كيف يمكن لتغييرات بسيطة أن تُحدث تحوّلًا جذريًا في مسار الحياة، خاصة لدى ثلاثة أبراج ستشهد تحسنًا واضحًا في مختلف جوانب حياتها.

برج الثور

وجود الشمس في برج الجدي يدفعك، يا برج الثور، إلى إعادة تقييم روتينك اليومي الذي ربما أبقاك عالقًا في دائرة من الجمود، في بداية 2026، ستتضح أمامك الأسباب الحقيقية التي أعاقت تقدمك، وستدرك ما الذي يحتاج إلى تعديل لتتمكن من المضي قدمًا بثبات.

هذه المرحلة تساعدك على إعادة ترتيب أولوياتك، والتمييز بين ما هو ضروري وما يمكن التخلي عنه، ومع التخلي عن العادات القديمة، تبدأ آفاق جديدة في الظهور، حاملةً معها شعورًا بالاستقرار والأمل وبداية أكثر بساطة ووضوحًا.

برج الجوزاء

يشكّل انتقال الشمس إلى الجدي لحظة تناغم بين ما تفكر فيه وما ترغب به فعلًا، هناك الكثير من الأفكار والمشاعر التي احتفظت بها لنفسك طويلًا، لكن الوقت قد حان للتعبير عنها.

في بداية العام الجديد، ستخوض محادثة تمنحك شعورًا بالأمان وتؤكد لك أن التعبير عن ذاتك ليس فقط أمرًا طبيعيًا، بل قد يكون المفتاح لتحريرك من القيود الداخلية.

ومع استعدادك للتوقف عن الشك في نفسك، يبدأ الارتباك في التلاشي، لتخرج من هذه المرحلة بعقل أكثر هدوءًا، واتجاه أوضح، وإصرار حقيقي على تحويل أحلامك إلى واقع.

برج العقرب

توجّه طاقة الشمس في الجدي انتباهك نحو علاقاتك والتزاماتك، سواء تلك التي قطعتها على نفسك أو التي شعرت بأنها لم تُحترم كما يجب.

في بداية 2026، ستدرك أن هناك خللًا أو ظلمًا في جانب من حياتك خلق توازنًا غير مريح بالنسبة لك. هذا الوعي يمنحك القوة لرؤية ما يجب تغييره، والسعي نحو علاقات أكثر عدلًا واحترامًا وحدود أوضح. ومع هذا الإدراك، تتحسن حياتك تدريجيًا، حين تقتنع بأنك تستحق الأفضل، وأن المطالبة بحقوقك أمر مشروع ولا غنى عنه.