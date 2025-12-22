قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع المدني بغزة: وفاة 20 شخصا جراء انهيار منازل منذ مطلع الشهر
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 22 - 12 - 2025 والقنوات الناقلة
لو حاسس إنك مخنوق والدنيا قفلت معاك.. عليك بـ5 وصايا من سيدنا علي
طقس اليوم| شديد البرودة صباحاً ومساءً ..والشبورة على الطرق
العملات الأجنبية في البنك الأهلي مستهل التعاملات
أول تعليق من إدوارد بعد تعرضه لوعكة صحية.. خاص
نجوم الدوري المصري يخطفون الأضواء في كأس أمم أفريقيا
الجدول الزمني لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة بانتخابات النواب
كيف نظلم أنفسنا.. احذر عاقبة هذه الأمور في شهر رجب
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن
هجوم بطائرة مسيرة يخلف أضرارا في ميناء فولنا الروسي
حامد حمدان يقترب من الأهلي.. وغموض حول مستقبل ديانج
3 أبراج سنة 2026 وش الخير عليهم .. أنت منهم؟

حياة عبد العزيز

ابتداءً من السنة الجديدة 2026 يدخل الشمس إلى برج الجدي، حاملةً معها طاقة جديدة تدفع نحو الصدق، والوضوح، والتواصل المباشر، هذا الانتقال الفلكي يسلّط الضوء على أنماط التفكير القديمة التي تعيق التقدم، ويكشف كيف يمكن لتغييرات بسيطة أن تُحدث تحوّلًا جذريًا في مسار الحياة، خاصة لدى ثلاثة أبراج ستشهد تحسنًا واضحًا في مختلف جوانب حياتها.

برج الثور

وجود الشمس في برج الجدي يدفعك، يا برج الثور، إلى إعادة تقييم روتينك اليومي الذي ربما أبقاك عالقًا في دائرة من الجمود، في بداية 2026، ستتضح أمامك الأسباب الحقيقية التي أعاقت تقدمك، وستدرك ما الذي يحتاج إلى تعديل لتتمكن من المضي قدمًا بثبات.

هذه المرحلة تساعدك على إعادة ترتيب أولوياتك، والتمييز بين ما هو ضروري وما يمكن التخلي عنه، ومع التخلي عن العادات القديمة، تبدأ آفاق جديدة في الظهور، حاملةً معها شعورًا بالاستقرار والأمل وبداية أكثر بساطة ووضوحًا.

برج الجوزاء

يشكّل انتقال الشمس إلى الجدي لحظة تناغم بين ما تفكر فيه وما ترغب به فعلًا، هناك الكثير من الأفكار والمشاعر التي احتفظت بها لنفسك طويلًا، لكن الوقت قد حان للتعبير عنها.

في بداية العام الجديد، ستخوض محادثة تمنحك شعورًا بالأمان وتؤكد لك أن التعبير عن ذاتك ليس فقط أمرًا طبيعيًا، بل قد يكون المفتاح لتحريرك من القيود الداخلية. 

ومع استعدادك للتوقف عن الشك في نفسك، يبدأ الارتباك في التلاشي، لتخرج من هذه المرحلة بعقل أكثر هدوءًا، واتجاه أوضح، وإصرار حقيقي على تحويل أحلامك إلى واقع.

برج العقرب

توجّه طاقة الشمس في الجدي انتباهك نحو علاقاتك والتزاماتك، سواء تلك التي قطعتها على نفسك أو التي شعرت بأنها لم تُحترم كما يجب.

في بداية 2026، ستدرك أن هناك خللًا أو ظلمًا في جانب من حياتك خلق توازنًا غير مريح بالنسبة لك. هذا الوعي يمنحك القوة لرؤية ما يجب تغييره، والسعي نحو علاقات أكثر عدلًا واحترامًا وحدود أوضح. ومع هذا الإدراك، تتحسن حياتك تدريجيًا، حين تقتنع بأنك تستحق الأفضل، وأن المطالبة بحقوقك أمر مشروع ولا غنى عنه.

