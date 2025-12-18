قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حلم التتويج.. بعثة منتخب مصر تصل إلى المغرب استعدادًا لكأس أمم أفريقيا
ريال مدريد يعبر تالافيرا بصعوبة إلى دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا
البابا تواضروس يعلن توقف عظته الأسبوعية حتى بدء الصوم الكبير
طريقة إخفاء تحديثات حالة واتساب بخطوات بسيطة مع أحدث إعدادات الخصوصية
وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت.. وأسعار مناسبة للمواطنين | فيديو
هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في مصر منصات استثمارية عالمية.. صور
«لقاء الفرح».. البابا تواضروس يختتم سلسلة أصحاحات متخصصة باجتماع الأربعاء
البابا تواضروس: الإيمان يسبق المعجزة والتسبيح علامة حضور الله في القلب
المصل واللقاح: H1N1 يمثل 64% من الفيروسات المنتشرة حاليا
«أوساسونا» يعبر «هويسكا» في ماراثون مثير ببطولة كأس ملك إسبانيا
خبير اقتصادي: ترامب في 2025 يختبر سيادة القانون ويُعيد ترتيب الموازين الاقتصادية العالمية|فيديو
نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية
برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025.. تجنب المشاكل المالية

العذراء
العذراء
حياة عبد العزيز

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

 عالج مشاكل علاقتكما، واحرصا على قضاء المزيد من الوقت معًا. أداؤك في العمل يحتاج إلى تحسين تجنب المشاكل المالية مع الأقارب اليوم قد تتأثر صحتك..

توقعات برج العذراء عاطفيا

قد يلتقي بعض الرجال من مواليد هذا البرج بحبيباتهم السابقات، مما قد يُعيد إحياء العلاقة القديمة مع ذلك، يجب على الرجال المتزوجين من مواليد هذا البرج الابتعاد عن أي شيء قد يؤثر على حياتهم الزوجية. 

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

قلل من تناول الدهون واستبدلها بالبروتينات والفيتامينات، ابتعد عن الأطعمة الدهنية والزيتية، واجعل ممارسة الرياضة جزءًا من روتينك قد يشكو الأطفال من ألم في الحلق، مما قد يمنعهم من الذهاب إلى المدرسة.

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

 قد يُطلب منك تقديم أفكار مبتكرة في اجتماعات الفريق. يُعدّ اليوم أيضًا فرصة جيدة لتطوير معارفك، مما سيفيدك في المشاريع المهمة في الأيام القادمة قد ينتقل موظفو الحكومة إلى مكان عمل جديد، بينما يجب على العاملين في القطاع المصرفي توخي الحذر في حساباتهم. 

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

ادخر نسبة ثابتة من دخلك، وحدد أهدافاً، وتجنب الشراء الاندفاعي الذي يضر بالخطة راجع الاشتراكات والفواتير بعناية؛ وألغِ الخدمات غير المستخدمة لحماية تدفق نقدي شهري ثابت. 

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

