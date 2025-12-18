أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أغلى هواتف أبل.. مميزات iPhone fold القابل للطي

تتداول الشائعات حول هاتف آيفون فولد منذ أكثر من عقد من الزمان، ولكن من المتوقع أن يظهر الجهاز لأول مرة في عام 2026 أو 2027. إليك أهم مواصفاته

أشارت مصادر وتقارير متعددة على مر السنين إلى أن شركة آبل تعمل على منتجات بشاشات قابلة للطي ، ومن المقرر أن يكون أولها طرازًا جديدًا كليًا من هواتف iPhone

بشاشات مذهلة وأسعار منافسة.. شاومي تطلق سلسلة Redmi Pad 2 Pro

تطرح شاومي جهازًا لوحيًا جديدًا قريبًا، وفق إعلان تشويقي جديد لجهاز Redmi Pad 2 Pro 5G سيظهر لأول مرة قريبًا في المنطقة، مع تأكيد تفاصيل توفرة أيضًا.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول مواصفاته المتوقعة وتفاصيل إطلاقه

بقوة شحن طلقة .. إليك أحدث باوربنك في 2025

إذا كنت تبحث عن باوربنك بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في Xiaomi Power Bank 10000 فقد أعلنت شركة شاومي عن الباوربنك الجديد 10000 في السوق الصينية، وتم إطلاق الباوربنك لاحقًا على مستوى العالم، وتحديدًا في منطقة اليورو.. ولكن الآن، يتم طرحه أخيرًا في المملكة المتحدة بمخرج شحن يمكنه تشغيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة

بميزات احترافية .. إليك أهم مواصفات هاتف iQOO Z11 Turbo Pro

تشير التقارير إلى أن شركة iQOO تعمل على هاتفين جديدين من سلسلة Z للسوق الصينية.

كشف منشور حديث على موقع Weibo من قِبل المُسرِّب الموثوق Digital Chat Station أنه قد يتضمن طرازًا يعمل بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس، والذي قد ينتهي به المطاف باسم iQOO Z11 Turbo Pro.