البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع
الهلال الأحمر يوجّه فرق الطوارئ لمساندة رجال الحماية المدنية في حادث مصنع المحلة
صفارات الإنذار تشل إيلات.. ذعر في إسرائيل من مسيّرات قادمة من اليمن
صفقة تيك توك| ترامب يحسم الجدل بـ 14 مليار دولار وينقل المنصة إلى الإدارة الأمريكية.. خبير يعلق
أحمد حسن يكشف عن موعد الحكم في قضية رمضان صبحي
رابطة الأندية تعاقب ياسر إبراهيم قبل مواجهة الأهلي والزمالك
الحياة ما بتديش للواحد كل حاجة.. منشور غامض من شريف إكرامي على فيسبوك
نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-9-2025
شيماء سيف تحذف زوجها من إنستجرام
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
المستشار القانوني للأهلي: قناةMBC توقف برنامج مدحت شلبي
شاومي تطلق سلسلة Xiaomi Pad 8 بشاشات مذهلة وأسعار منافسة

كشفت شركة شاومي، عن الجيل الجديد من الأجهزة اللوحية Xiaomi Pad 8 وPad 8 Pro، واللذين يقدمان مواصفات متقدمة وتجربة ترفيهية واحترافية في تصميم أنيق وسعر منافس.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena”، يأتي كلا الجهازين بشاشة من نوع LCD بقياس 11.2 بوصة، بدقة عالية 3.2K، مع دعم تقنيات العرض المتقدمة مثل Dolby Vision وHDR10 ومعدل تحديث 144 هرتز، ما يجعل تجربة المشاهدة واللعب أكثر سلاسة وجودة. 

مواصفات سلسلة Xiaomi Pad 8

تدعم الشاشات تقنية التعتيم الكامل DC Dimming، كما توفر شاومي إصدارا خاصا بطلاء مضاد للانعكاس يقلل من الانعكاسات بنسبة تصل إلى 70%، لتجربة مشاهدة مريحة حتى في الإضاءة القوية.

من حيث التصميم، يأتي كلا الطرازين بسماكة لا تتجاوز 5.75 ملم ووزن خفيف يبلغ 485 جراما، مع إطار معدني أنيق، ومستشعر بصمة جانبي. 

يعمل الجهازان بنظام التشغيل HyperOS 3 الجديد من شاومي، والمبني على أندرويد 16، ويوفران دعما لاتصال Wi-Fi 7 وبلوتوث 5.4، بالإضافة إلى منفذ USB-C.

يعتمد Xiaomi Pad 8 على معالج Snapdragon 8s Gen 4 مع خيارات ذاكرة تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين حتى 256 جيجابايت، في حين أن Pad 8 Pro يأتي بمعالج أقوى هو Snapdragon 8 Elite، ويتيح للمستخدمين خيارات تصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة و512 جيجابايت للتخزين. 

أما على مستوى الكاميرات، فيمتلك جهاز Pad 8 كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وأمامية بدقة 8 ميجابكسل، بينما Pad 8 Pro يأتي بكاميرا خلفية قوية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

من ناحية البطارية، زودت شاومي كلا الجهازين ببطارية كبيرة بسعة 9200 مللي أمبير، إلا أن الشحن السريع يختلف، حيث يدعم Pad 8 شحنا بقدرة 45 وات، في حين يدعم Pad 8 Pro شحنا أسرع بقدرة 67 وات، لتوفير أداء طويل الأمد وتجربة استخدام يومية دون انقطاع.

يتوفر كلا الجهازين بثلاثة ألوان هي الأزرق، الأخضر، والأسود، مع توفر نسخة Matte للمهتمين بتجربة عرض أكثر احترافية، وتبدأ الأسعار من حوالي 310 دولارا لجهاز Pad 8، وتصل إلى نحو 575 دولارا لأعلى فئة من Pad 8 Pro، ما يجعلهما من أكثر الأجهزة اللوحية تنافسية في السوق حاليا.

