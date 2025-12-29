قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ترتفع أسعار الدواجن في رمضان وما هو السعر العادل للكيلو؟ .. تفاصيل
النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل برج العرب 1
الدفاع المدني في غزة: 25 شهيدا بينهم أطفال نتيجة الانهيارات والبرد القارس
الوزراء: إلغاء 4 هيئات اقتصادية ودمج 7 وتحويل 9 إلى هيئات عامة
تركيا تعتزم تصميم وتشغيل مستشفيات حديثة وتدريب أطقم الطب في مصر
ذنب يمنعك من المغفرة والرحمة حتى في أوقات القبول.. احذره
الوزراء: توقعات بوصول حجم قطاع السياحة العالمي إلى 11.11 تريليون دولار في 2026
عدت على خير.. 10 توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في 2025
اللاعب داخل القفص.. جنايات الجيزة تحدد مصير رمضان صبحي في قضية التزوير غدا
طعنة غادرة تضع نجل ابنة خالة شاعر غنائي مشهور بين الحياة والموت| والخال: ياسين اتاخد غدر
مصر تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال
مصر وأنجولا.. محطة جديدة للفراعنة في سباق النجمة الثامنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تركيا تعتزم تصميم وتشغيل مستشفيات حديثة وتدريب أطقم الطب في مصر

وزير الصحة ونظيره التركي
وزير الصحة ونظيره التركي
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، نظيره التركي الدكتور كمال أوغلو والوفد المرافق له، فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي.

ورحب الدكتور عبدالغفار بنظيره التركي، مؤكدًا أن الزيارة تمثل خطوة هامة لتعميق التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير المنظومة الصحية في البلدين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارة تشمل جولات ميدانية بعدد من المستشفيات للاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة، وزيارة المرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفى معهد ناصر، إلى جانب استعراض إمكانات المنظومة الصحية المصرية.

تصميم وتشغيل مستشفيات حديثة

كما بحث الجانبان سبل التعاون في تصميم وتشغيل مستشفيات حديثة، مستلهمين النماذج التي اطلع عليها الوزير المصري خلال زيارته السابقة لتركيا، وإرسال فرق متخصصة للاطلاع الميداني على المشروعات التركية، والتدريب على أحدث نظم التشغيل.

وأكد المتحدث أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الشراكات الدولية ونقل الخبرات العالمية؛ لتطوير البنية التحتية الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أعرب الدكتور كمال أوغلو عن ترحيب تركيا الكامل بتعزيز تبادل الخبرات مع مصر، خاصة في تصميم وتشغيل المستشفيات وتدريب الكوادر البشرية.

مصر تركيا القطاع الصحي وزير الصحة والسكان مطار القاهرة الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

سيف زاهر

سيف زاهر يسخر من تصريحات مدرب الزمالك

أحمد سليمان

هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك

أحمد دقدق

شحتة كاريكا: أحمد دقدق أوصاني بمسح أغانيه قبل وفاته

بالصور

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بكيلو لبن

جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد