وزير الصحة: خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 مبكرا عن المستهدف 2027

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم السبت، محمد السعدي رئيس شركة ميديا (سعدي-جوهر) والوفد المرافق، لمناقشة الخطة الإعلامية للسكان واستعراض استراتيجية حملة تنمية الأسرة المصرية 2026 بأكاديمية الأميرة فاطمة.

‎

رحب الوزير بالوفد، مؤكدًا حرص الوزارة على شراكات إبداعية توصل الرسائل الصحية بفعالية، دعمًا لاستراتيجية الدولة في بناء الإنسان وتعزيز الوقاية، مشيدا بنجاح مصر في خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 مبكرًا عن المستهدف (2027)، مشددًا على ضرورة تركيز الرسائل الإعلامية على الأبعاد العاطفية والصحية، إبراز صورة إيجابية للطفل والأسرة الصغيرة، وتوضيح مخاطر الزواج المبكر.

مكافحة الأمراض المزمنة

‎دعا الدكتور خالد عبدالغفار، إلى تعزيز التوعية بالتغذية السليمة ومكافحة الأمراض المزمنة كالسمنة والسكري والتقزم، مع توجيه الأمهات نحو أنماط غذائية صحية لأطفالهن.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي، أن اي حملة إعلامية تعتمد ثلاث مراحل (تشويق، جذب، تأثير عاطفي)، وتركز على رسالة الحياة الكريمة للمواطن المصري.

من جانبه، أعرب السعدي عن سعادته بالتعاون، مؤكدًا أن الخطة تخاطب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية بلغة عصرية لدعم التوازن السكاني وجودة الحياة.

حضر الاجتماع نواب الوزير الدكتورة عبلة الألفي والدكتور محمد الطيب، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع تنمية الأسرة، إلى جانب ممثلي الشركة.