قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن تفتتح فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالجونة
نقيب الصحفيين ناعيا داود عبد السيد : رحل فيلسوف السينما
10 نصائح ذهبية لصيانة السيارة قد توفر عليك عناء الذهاب إلى الميكانيكي
تقديرا لجهوده.. وزير الصحة يكرم مسئول ملف الصحة بـ صدى البلد
سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم
تايوان: سكان منطقة تايبيه يشعرون بهزة أرضية بقوة 6.7 درجة
باحث: نتنياهو يوظف «الورقة الإيرانية» لتحقيق مكاسب انتخابية
وزير الصحة: خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 مبكرا عن المستهدف 2027
علي حسن: تتميز هذه الجولة من الانتخابات بقوة إزالة السلبيات
رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية
حبس مها الصغير شهرا وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة سرقة لوحات فنية
ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول بالبريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 مبكرا عن المستهدف 2027

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم السبت، محمد السعدي رئيس شركة ميديا (سعدي-جوهر) والوفد المرافق، لمناقشة الخطة الإعلامية للسكان واستعراض استراتيجية حملة تنمية الأسرة المصرية 2026 بأكاديمية الأميرة فاطمة.

رحب الوزير بالوفد، مؤكدًا حرص الوزارة على شراكات إبداعية توصل الرسائل الصحية بفعالية، دعمًا لاستراتيجية الدولة في بناء الإنسان وتعزيز الوقاية، مشيدا بنجاح مصر في خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 مبكرًا عن المستهدف (2027)، مشددًا على ضرورة تركيز الرسائل الإعلامية على الأبعاد العاطفية والصحية، إبراز صورة إيجابية للطفل والأسرة الصغيرة، وتوضيح مخاطر الزواج المبكر.

مكافحة الأمراض المزمنة

‎دعا الدكتور خالد عبدالغفار، إلى تعزيز التوعية بالتغذية السليمة ومكافحة الأمراض المزمنة كالسمنة والسكري والتقزم، مع توجيه الأمهات نحو أنماط غذائية صحية لأطفالهن.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي، أن اي حملة إعلامية تعتمد ثلاث مراحل (تشويق، جذب، تأثير عاطفي)، وتركز على رسالة الحياة الكريمة للمواطن المصري.

من جانبه، أعرب السعدي عن سعادته بالتعاون، مؤكدًا أن الخطة تخاطب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية بلغة عصرية لدعم التوازن السكاني وجودة الحياة.

حضر الاجتماع نواب الوزير الدكتورة عبلة الألفي والدكتور محمد الطيب، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع تنمية الأسرة، إلى جانب ممثلي الشركة.

مجلس الوزراء MediaHub الخطة الإعلامية للسكان تنمية الأسرة المصرية أكاديمية الأميرة فاطمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

سعر الذهب اليوم

رسميا.. سعر جرام الذهب عيار 21 يتخطى 6000 جنيه اليوم السبت 27-12-2025

الطفل عمر ياسر

ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!

ترشيحاتنا

الاحتلال

إسرائيل تلوح بالخيار العسكري ضد إيران بسبب برنامجها الصاروخي

نتنياهو

القدرات الصاروخية الإيرانية تشعل قلق إسرائيل وأمريكا قبل زيارة نتنياهو لواشنطن

نتنياهو

خبير: نتنياهو يوظّف الملف الإيراني لتخفيف الضغوط الدولية بشأن غزة

بالصور

رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية

عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة

استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

الشيش طاووق
الشيش طاووق
الشيش طاووق

نشرة المرأة والمنوعات | الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين.. نوع من الطعام اليومي يدمر الكبد ببطء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فى أول تجربة تمثيلية.. أحمد رمزي يواصل تصوير فخر الدلتا.. صور

مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد