وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

استقبلت كلية الطب بالقوات المسلحة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان يرافقه الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

واطلع الوزير على منظومة التطوير والتحديث والرؤية المتكاملة التى شهدتها الكلية خلال الفترة الماضية وكان آخرها التحاق الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة رقم 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية بالإضافة إلى التطوير الشامل للقاعات والمعامل الدراسية وفندق إقامة الطلبة والملاعب الرياضية والنقطة الطبية بما يعكس الحرص على توفير جميع مقومات التميز وتطوير القدرات للكوادر البشرية وتوفير المناخ العلمى المناسب للإرتقاء بجودة العملية التعليمية على المستوى الطبى.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية لعدد من المنشآت التعليمية والمعامل التخصصية بالكلية والتى روعى فيها توافر كافة الإمكانيات وأحدث الأجهزة والمعدات ، كذلك تفقد مركز المحاكاة والتدريب الإكلينيكى الذى يتضمن أحدث محاكيات الواقع الإفتراضى لكلاً من قسطرة القلب والأوعية الدموية والمخ والأعصاب ، ومناظير الجهاز الهضمى والتنفسى ، والمناظير الجراحية ، والإيكو عن طريق المرىء ومهارات السونار المختلفة ، وسونار النساء والتوليد والتى تحقق أعلى درجات الواقعية فى التدريب العملى وتوفير بيئة تدريبية آمنة بما يسهم فى صقل مهارات الطلبة ومواكبة التطورات المتلاحقة فى المجالات الطبية المختلفة .

وأشار اللواء طبيب أشرف محى محمد مدير كلية الطب بالقوات المسلحة إلى الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية والتدريبية داخل الكلية ، مؤكداً على حرص الكلية على تدريس مناهج علمية وفقاً لأحدث البروتوكولات العالمية لإعداد طبيب قادر على التعامل مع كافة الظروف الطبية الطارئة والمعقدة بكفاءة وإقتدار .

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار خلال الزيارة أن كلية الطب بالقوات المسلحة تمثل نموذجاً فريداً يجمع بين الإنضباط العسكرى والتفوق العلمى، مشيداً بما شاهده خلال الزيارة من منظومة عمل متطورة ورؤى علمية تسهم فى إعداد أجيال جديدة من الأطباء المتميزين فى مختلف التخصصات الطبية .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الإستفادة من كافة القدرات والإمكانيات المتاحة للإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وفى إطار حرص القوات المسلحة على المساهمة فى التطوير المستمر للقطاع الطبي.