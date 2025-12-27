قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدواجن البروتين الأرخص في مصر.. توقعات باستقرار الأسعار خلال رمضان
موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026
ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!
تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة بعد أزمته الأخيرة
تحديث الطقس.. سحب منخفضة تغطي شمال سيناء ومدن القناة
مقديشيو تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»
محيي إسماعيل يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية
شاهد.. هدف محمد صلاح فى شباك جنوب إفريقيا
الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا: ملتزمون بوحدة وسيادة الصومال
عايز شقة .. أنظمة السداد وكيفية الحجز في وحدات سكن لكل المصريين 8
12 ساعة للأعمال الخاصة.. تفاصيل قرار وزاري لتنظيم ساعات العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
محمد إبراهيم

استقبلت كلية الطب بالقوات المسلحة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان يرافقه الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

واطلع الوزير على منظومة التطوير والتحديث والرؤية المتكاملة التى شهدتها الكلية خلال الفترة الماضية وكان آخرها التحاق الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة رقم 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية بالإضافة إلى التطوير الشامل للقاعات والمعامل الدراسية وفندق إقامة الطلبة والملاعب الرياضية والنقطة الطبية بما يعكس الحرص على توفير جميع مقومات التميز وتطوير القدرات للكوادر البشرية وتوفير المناخ العلمى المناسب للإرتقاء بجودة العملية التعليمية على المستوى الطبى.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية لعدد من المنشآت التعليمية والمعامل التخصصية بالكلية والتى روعى فيها توافر كافة الإمكانيات وأحدث الأجهزة والمعدات ، كذلك تفقد مركز المحاكاة والتدريب الإكلينيكى الذى يتضمن أحدث محاكيات الواقع الإفتراضى لكلاً من قسطرة القلب والأوعية الدموية والمخ والأعصاب ، ومناظير الجهاز الهضمى والتنفسى ، والمناظير الجراحية ، والإيكو عن طريق المرىء ومهارات السونار المختلفة ، وسونار النساء والتوليد والتى تحقق أعلى درجات الواقعية فى التدريب العملى وتوفير بيئة تدريبية آمنة بما يسهم فى صقل مهارات الطلبة ومواكبة التطورات المتلاحقة فى المجالات الطبية المختلفة .

وأشار اللواء طبيب أشرف محى محمد مدير كلية الطب بالقوات المسلحة إلى الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية والتدريبية داخل الكلية ، مؤكداً على حرص الكلية على تدريس مناهج علمية وفقاً لأحدث البروتوكولات العالمية لإعداد طبيب قادر على التعامل مع كافة الظروف الطبية الطارئة والمعقدة بكفاءة وإقتدار .

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار خلال الزيارة أن كلية الطب بالقوات المسلحة تمثل نموذجاً فريداً يجمع بين الإنضباط العسكرى والتفوق العلمى، مشيداً بما شاهده خلال الزيارة من منظومة عمل متطورة ورؤى علمية تسهم فى إعداد أجيال جديدة من الأطباء المتميزين فى مختلف التخصصات الطبية .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الإستفادة من كافة القدرات والإمكانيات المتاحة للإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وفى إطار حرص القوات المسلحة على المساهمة فى التطوير المستمر للقطاع الطبي.

كلية الطب القوات المسلحة خالد عبد الغفار الأكاديمية العسكرية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة نادين الراسي

ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

منتخب مصر

منتخب مصر ينتظر منافسه في دور الـ16 من أمم إفريقيا بعد حسم الصدارة

الزمالك

فلافيو يوجه رسالة لجمهور الزمالك عن شيكوبانزا..ويعلن عن بديله بالأهلي

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

ترشيحاتنا

اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية

نائب رئيس حزب المؤتمر : الاعتراف الإسرائيلي بـ«صومالي لاند» انتهاك صارخ للقانون الدولي

غرفة عمليات حماة الوطن تعاود الانعقاد لمتابعة التصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ملغاة

غرفة عمليات حماة الوطن تتابع التصويت في إعادة 19 دائرة ملغاة

غرفة العمليات المركزية لحزب الشعب الجمهوري تبدأ متابعة جولة الإعادة للتصويت في الدوائر الـ19 الملغاة

غرفة عمليات حزب الشعب الجمهوري تبدأ متابعة جولة الإعادة للتصويت بالدوائر الملغاة

بالصور

الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين

ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين
ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين
ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة
الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة
الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

لمحبي الحلويات السريعة.. طريقة عمل حلى القشطية بخطوات سهلة

طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد