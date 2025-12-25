وزير الصحة يعتمد حركة الترقيات بالمستشفيات التعليمية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية رقم (18)، بصفته رئيساً للمجلس، وبحضور أعضائه، لمناقشة الموضوعات التنظيمية والإدارية والفنية والمالية، في إطار تطوير المنظومة ورفع كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. أكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتطوير الهيئة، كونها عماداً رئيسياً لتأهيل الكوادر الطبية ودعم التعليم والتدريب الصحي، مما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ناقش ملفات محورية لتطوير المنظومة التعليمية والطبية، حيث استعرض الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة، بنود جدول الأعمال.

تشكيل اللجان العلمية

وتناول الاجتماع اعتماد حركة الترقيات لوظائف استشاري تعليمي واستشاري مساعد وزميل تعليمي وزميل مساعد بمختلف التخصصات، دعماً للمسار الوظيفي وضمان الكفاءة والاستحقاق، إلى جانب آليات تقييم الإنتاج العلمي وتشكيل اللجان العلمية بما يتوافق مع قواعد المجلس الأعلى للجامعات، واستعراض نتائج التظلمات والأحكام القضائية مع التأكيد على تنفيذها وترسيخ الشفافية. كما بحث المجلس ملفات تنظيمية مثل نقل وتكليف الأطباء المقيمين، وتعديل قواعد الترقيات، وآليات فحص أوراق المتقدمين، لتحقيق الاستقرار الوظيفي وكفاءة توزيع الكوادر.

ونوه عبدالغفار بموافقة محافظة القاهرة على نقل تبعية مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية «الحوض المرصود» إلى الهيئة، مؤكداً الوزير أهميتها كصرح متخصص وضرورة رفع كفاءتها الفنية والإدارية لتحسين الخدمات، إلى جانب إلغاء تبعية مستشفى سوهاج التعليمي وإعادة توزيعها على جهات تابعة للوزارة.



وتناول الاجتماع قضايا مالية شملت اعتماد الحسابات الختامية لعام 2024/2025، ومقترحات تسعير الخدمات الطبية والتدريبية، وتعديل مستحقات المدربين، بهدف تحقيق التوازن المالي دون المساس بجودة الخدمة. يضم مجلس الإدارة كلاً من: الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، والسيدة سمر فوزي عطية رئيس الإدارة المركزية لختامي الهيئات الخدمية، والدكتورة سحر خيري مدير المعهد القومي للتغذية، والدكتور محمد البدري حسن مدير مستشفى المطرية التعليمي، والدكتور مصطفى القاضي مدير مستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي، والدكتور حازم النشار مدير المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، والدكتور نادر الفقي مدير معهد السمع والكلام، والسيد محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيدة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، والدكتور شريف محمد صفوت نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية والقائم بأعمال الأمانة الفنية للمجلس.