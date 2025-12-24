قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قليل.. مضيفة طيران التجمع أمام محكمة النقض لاتهامها بإنهاء حياة طفلتها
المونوريل يبدأ استقبال الركاب الأسبوع القادم.. 22 محطة وأسعار تذاكر تناسب جميع الركاب
باق أسبوع.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
بوتين يلتقي وزيري خارجية ودفاع سوريا في موسكو لبحث التعاون العسكري
ملابس البالة في مصر.. من طوق نجاة للمستهلك في زمن الغلاء إلى بوابة تهريب تضرب الصناعة الوطنية وتحرم الدولة من مليارات الجمارك
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
تردّد القنوات المجانية الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء في كأس أمم أفريقيا 2025
النقل: ندرس مد الخط الرابع للمترو إلى ميدان الحصري استجابة لاحتياجات المنطقة
أجواء شديدة البرودة.. الطقس اليوم: سحب مُنخفضة تغطّي بعض المحافظات بينها القاهرة الكبرى
الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم
مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات
كيف تعامل القانون مع جرائم نقل البيانات الشخصية لدولة أجنبية .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| انفراجة في العبور بقناة السويس بعد خسارة 12 مليار دولار.. ووزير الصحة يكشف رد عراقية على دفعها 5 جنيهات في كشف طبي

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
عادل نصار

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

وزير العدل التركي: فتح تحقيق في سقوط طائرة الحداد ومرافقيه بأنقرة

أعلن وزير العدل التركي، فتح تحقيق بشأن سقوط طائرة محمد الحداد رئيس أركان القوات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية ومرافقيه في أنقرة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

المطران منيب يونان من القدس: المسيحية الصهيونية لا يمثلون الإنجيل

أكد المطران دكتور منيب يونان، رئيس الاتحاد اللوثري سابقًا وأحد رؤساء مؤسسة "أديان من أجل السلام" عالميًا، من القدس، أن المسيحية الصهيونية ليست ظاهرة جديدة، مضيفًا: "نعلم عنها من التاريخ، وعلينا دراسة هذه الظاهرة الخطيرة وتوعية شعبنا ورفع الصوت ضد هؤلاء الذين لا يمثلون الإنجيل ولا يمثلون المسيح".

الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة لـ 19 دائرة انتخابية للمصريين بالخارج تتم في 139 مقرا انتخابيا بـ117 دولة

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن جولة الإعادة لـ 19 دائرة انتخابية بالمرحلة الاولى من انتخابات النواب للمصريين بالخارج تتم في139 مقر انتخابي في 117 دولة.

طارق الشيخ: 90% من جمهور حسن الأسمر كانوا من العائلات والبيوت المصرية

أكد الفنان طارق الشيخ، أن المطرب الراحل حسن الأسمر، كان مطرب ناجح بشكل كبير، مشيرا إلى أن سر هذا النجاح نجاح يكمن في احترامه لجمهوره، خاصة أنه لم يقوم طوال مسيرته الفنية لغناء كلمات تحمل إيحاءات غير لائقة.

وقال طارق الشيخ، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن صوت حسن الأسمر كان يملأ المسرح والشوارع المجاورة بقوة مذهلة حتى بدون مكبرات صوت أو موسيقى، مؤكدا أن 90% من جمهور حسن الأسمر كانوا من العائلات والبيوت المصرية.

وتابع الفنان طارق الشيخ، أن أغنية “كتاب حياتي يا عين”، والذي قام بغنائها المطرب الراحل  “حسن الأسمر”، تعد العمل الأبرز الذي لخص مشاعر الملايين، وتعتبر دستور الحزن في الوطن العربي.

وزير التعليم: نسبة الحضور بالمدارس وصلت لـ 87 % ولا كثافات بالفصول

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسب الحضور في المدارس الحكومية في العام الدراسي السابق كانت من 9 لـ 15 % .

انفراجة في العبور بقناة السويس بعد خسارة 12 مليار دولار .. الفريق أسامة ربيع يكشف

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عودة الاتصالات مع التوكيلات والملاك لسفن الحاويات من أجل العودة للمرور من قناة السويس مع تقديم الضمانات أنه لم يعد هناك استهداف بعد اتفاق السلام بشرم الشيخ لوقف حرب غزة.

وزير الصحة يكشف رد عراقية على دفعها 5 جنيهات في كشف طبي

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن رئيس الوزراء وجه بالإعداد للمرحلة الثانية من حياة كريمة.

ماكانش بيحصل.. أحمد موسى: واحدة من أكبر حاويات العالم عدت اليوم من قناة السويس

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تجني اليوم ثمار اتفاق السلام بشرم الشيخ لغزة، مضيفا أن واحدة من أكبر الحويات في العالم عبر قناة السويس.

وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية

علق عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تقدم مصر 47 مركزا عالميا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية 2025.

محمد الحداد المطران دكتور منيب يونان المستشار أحمد بنداري الفنان طارق الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

مشغولات ذهبية

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. تحرك أسعار الدواجن في الأسواق

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة

وزير التعليم

حافز التدريس .. وزير التعليم يكشف جهود تحسين رواتب المعلمين

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

حسام حسن

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد