أخبار التوك شو| انفراجة في العبور بقناة السويس بعد خسارة 12 مليار دولار.. ووزير الصحة يكشف رد عراقية على دفعها 5 جنيهات في كشف طبي

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

وزير العدل التركي: فتح تحقيق في سقوط طائرة الحداد ومرافقيه بأنقرة

أعلن وزير العدل التركي، فتح تحقيق بشأن سقوط طائرة محمد الحداد رئيس أركان القوات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية ومرافقيه في أنقرة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

المطران منيب يونان من القدس: المسيحية الصهيونية لا يمثلون الإنجيل

أكد المطران دكتور منيب يونان، رئيس الاتحاد اللوثري سابقًا وأحد رؤساء مؤسسة "أديان من أجل السلام" عالميًا، من القدس، أن المسيحية الصهيونية ليست ظاهرة جديدة، مضيفًا: "نعلم عنها من التاريخ، وعلينا دراسة هذه الظاهرة الخطيرة وتوعية شعبنا ورفع الصوت ضد هؤلاء الذين لا يمثلون الإنجيل ولا يمثلون المسيح".

الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة لـ 19 دائرة انتخابية للمصريين بالخارج تتم في 139 مقرا انتخابيا بـ117 دولة

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن جولة الإعادة لـ 19 دائرة انتخابية بالمرحلة الاولى من انتخابات النواب للمصريين بالخارج تتم في139 مقر انتخابي في 117 دولة.

طارق الشيخ: 90% من جمهور حسن الأسمر كانوا من العائلات والبيوت المصرية

أكد الفنان طارق الشيخ، أن المطرب الراحل حسن الأسمر، كان مطرب ناجح بشكل كبير، مشيرا إلى أن سر هذا النجاح نجاح يكمن في احترامه لجمهوره، خاصة أنه لم يقوم طوال مسيرته الفنية لغناء كلمات تحمل إيحاءات غير لائقة.

وقال طارق الشيخ، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن صوت حسن الأسمر كان يملأ المسرح والشوارع المجاورة بقوة مذهلة حتى بدون مكبرات صوت أو موسيقى، مؤكدا أن 90% من جمهور حسن الأسمر كانوا من العائلات والبيوت المصرية.

وتابع الفنان طارق الشيخ، أن أغنية “كتاب حياتي يا عين”، والذي قام بغنائها المطرب الراحل “حسن الأسمر”، تعد العمل الأبرز الذي لخص مشاعر الملايين، وتعتبر دستور الحزن في الوطن العربي.

وزير التعليم: نسبة الحضور بالمدارس وصلت لـ 87 % ولا كثافات بالفصول

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسب الحضور في المدارس الحكومية في العام الدراسي السابق كانت من 9 لـ 15 % .

انفراجة في العبور بقناة السويس بعد خسارة 12 مليار دولار .. الفريق أسامة ربيع يكشف

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عودة الاتصالات مع التوكيلات والملاك لسفن الحاويات من أجل العودة للمرور من قناة السويس مع تقديم الضمانات أنه لم يعد هناك استهداف بعد اتفاق السلام بشرم الشيخ لوقف حرب غزة.

وزير الصحة يكشف رد عراقية على دفعها 5 جنيهات في كشف طبي

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن رئيس الوزراء وجه بالإعداد للمرحلة الثانية من حياة كريمة.

ماكانش بيحصل.. أحمد موسى: واحدة من أكبر حاويات العالم عدت اليوم من قناة السويس

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تجني اليوم ثمار اتفاق السلام بشرم الشيخ لغزة، مضيفا أن واحدة من أكبر الحويات في العالم عبر قناة السويس.

وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية

علق عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تقدم مصر 47 مركزا عالميا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية 2025.