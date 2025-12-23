وزير التعليم: نسبة الحضور بالمدارس وصلت لـ 87 % ولا كثافات بالفصول

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسب الحضور في المدارس الحكومية في العام الدراسي السابق كانت من 9 لـ 15 % .



وقال محمد عبد اللطيف في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " الصورة " المذاع على قناة " النهار "، :" بدأنا دراسة أسباب انخفاض نسب الحضور في المدارس وتوصلنا إلى الأسباب بسبب كثافات الفصول وزيادة أعداد الطلاب داخل الفصول وبعض الفصول كان بها 150 و200 طالب ".

وتابع محمد عبد اللطيف :" كان لدينا عجز في المعلمين وصل لـ 469 ألف معلم على مستوى الجمهورية"، مضيفا: " الطلاب بدأوا في عدم الحضور في المدارس".



واكمل محمد عبد اللطيف :" تكلفة بناء 250 ألف فصل حوالي 300 إلى 400 مليار جنيه ونحتاج على الاقل 10 آلاف قطعة أرض لكن التنفيذ كان شبه مستحيل ".



ولفت محمد عبد اللطيف :" قررنا العمل بالإمكانات المتاحة ونسبة الحضور في المدارس الأن وصلت لـ 87 % ومفيش فصل في مصر فيه أكتر من 50 طالب ومعندناش عجز في المعلمين نهائيا في المواد الأساسية".

