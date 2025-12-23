الصحة: عايزين طالب المدرسة يعيش في بيئة تعليمية صحية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن التغطية التأمينية الطبية لطلاب المدارس صادر بحكم القانون منذ عام 1992 .



وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" مع إطلاق مبادرات الصحة العامة الرئاسية يجب ان تتحول البيئة المدرسية لبيئة تعليم صحية واطلقنا مبادرة لتوفير الوقاية من الامراض لطلاب المدارس وتوافر سلوك صحي داخل المدارس ".

وتابع حسام عبد الغفار :" نقوم بحملات مستمرة للكشف على طلاب المدارس ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا ".



وأكمل حسام عبد الغفار :" أطلقنا مبادرة التامين الطبي للمدارس هدفها ان يكون لدينا بيئة تعليمية صحية ونحن نعمل على إحداث التنمية البشرية".

وأكمل حسام عبد الغفار :" عايز طالب المدرسة يعيش في بيئة تعليمية صحية بسلوك صحي ويحصل على تغذية جيدة ويكون لدينا متابعة للطعام المقدم في المطبخ المدرسي ".

