قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل
الصحة: 117 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظات
سيراميك كليوباترا يتأهل لدور الـ 16بكأس مصر بثنائية في أبوقير
رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
إعلام عبري: ضغوط أمريكية تدفع إسرائيل للتراجع عن تصريحات الاستيطان في غزة
ما أيام صيام شهر رجب التي كان الرسول يحرص عليها؟.. اعرف سُنة النبي
الصليب الأحمر: مستشفيات قطاع غزة تحت ضغط كبير .. وخيام النازحين متهالكة
فصل الخدمات عن المنطقة.. إخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار
الخطيب يبحث إنشاء مصنع منسوجات تركي جديد باستثمارات 70 مليون دولار
لجنة القطاع التجاري تعلن قرب تطبيق لائحة موحدة بكليات التجارة والتخرج 3 سنوات
استمرار البحث عن مفقود أسفل أنقاض منزلين منهارين بأسيوط
ناقش ملف الأرض..تفاصيل زيارة وزير الرياضة لـ نادي الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: وفد ناميبي يطّلع على التجربة المصرية في منظومة إدارة الأزمات والتحول الرقمي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان، زيارة رسمية لوفد من دولة ناميبيا، للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في إدارة الأزمات الصحية وتطوير المنظومة الرقمية، وجهود الوزارة في دعم التحول الرقمي، وبناء منظومة صحية حديثة ومستدامة وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي في المجال الصحي.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الزيارة شملت تفقد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان وزارة الصحة في العاصمة الجديدة، حيث اطلع الوفد على آليات العمل داخل الغرفة، ونُظم المتابعة اللحظية، ومستوى الجاهزية في إدارة الأزمات والتعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب آليات التنسيق بين الجهات المعنية بما يضمن سرعة الاستجابة ودعم متخذي القرار.

وأوضح «عبدالغفار» أنه خلال الزيارة تم استعراض لوحة البيانات (Dashboard) الخاصة بغرفة الأزمات، والتي تشمل منظومة القوى البشرية، وبيانات المواليد والوفيات، ومتابعة توافر أسرة الرعايات المركزة والحضانات، ورصد المبادرات الصحية، والساعة السكانية، بالإضافة إلى توظيف نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في دعم التخطيط الصحي وتحديد مناطق الاحتياج.

وأضاف أن الوفد اطلع كذلك على الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية، والتي تستهدف دعم التحول الرقمي بالقطاع الصحي، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز حوكمة وإدارة البيانات، بما يحقق الاستدامة والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

الركائز الأساسية في منظومة إدارة الأزمات الصحية

وقال المتحدث الرسمي إن غرفة الأزمات تمثل أحد الركائز الأساسية في منظومة إدارة الأزمات الصحية، وتعتمد على نظم معلومات متطورة تتيح المتابعة الفورية لمؤشرات الأداء الصحية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في سرعة التدخل ورفع كفاءة الاستجابة في مختلف الظروف الطارئة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوفد الناميبي أعرب عن تقديره لما لمسه من تطور ملحوظ في البنية التحتية الرقمية والجاهزية الفنية والتنظيمية لغرفة الأزمات، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجربة المصرية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات، إن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية الذكية في إدارة الأزمات الصحية ودعم منظومة اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن ما تم عرضه خلال الزيارة يعكس حجم التطور الذي شهدته البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد جاد، مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، أن تنظيم هذه الزيارة يعكس أهمية التنسيق المؤسسي في ملف العلاقات الصحية، ودور الوزارة في عرض التجارب الوطنية وفق منهج منظم يدعم الحوار الفني وتبادل الرؤى حول تطوير النظم الصحية، بما يعزز حضور مصر كشريك فاعل في التعاون الصحي على المستويين الإقليمي والدولي.

الصحة التجربة المصرية إدارة الأزمات لتحول الرقمي الحالات الطارئة dashboard

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

القدرة الذكورية
القدرة الذكورية
القدرة الذكورية

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

فيديو

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد